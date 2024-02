Cabral a vorbit pentru prima oară despre cum l-a afectat rasismul. Cât de greu i-a fost să treacă peste. „Să te naști negru printre albi”

Cabral Ibacka este unul dintre cei mai îndrăgiți prezentatori TV de la noi din țară. Recent, acesta a vorbit despre problemele pe care le-a întâmpinat de-a lungul vieții. Încă din copilărie, vedeta a fost victima rasismului. Abia acum a vorbit sincer despre lucrurile care l-au marcat.

Prezentatorul TV este iubit și apreciat de mii români. Încă de la prima apariție pe micile ecrane, Cabral a reușit să adune de partea sa o comunitate inedită, care îi este alături la orice pas, indiferent de situație.

Recent, vedeta a și-a deschis sufletul în fața celor care îl apreciază. Cabral a scris pe blog-ul său personal un mesaj emoționant. Vedeta și-a dorit să încurajeze alte persoane, care simt că nu au nicio șansă să realizeze ceea ce visează să facă.

Citește și: ANDREEA IBACKA ȘI-A DAT DEMISIA! CE SPUN FOȘTII EI ȘEFI. ANUNȚUL E OFICIAL, AU GĂSIT ȘI ÎNLOCUITOARE PENTRU SOȚIA LUI CABRAL

Mai mult, îndrăgitul prezentator TV a povestit cu ce probleme s-a confruntat de-a lungul vieții. Încă din copilărie, Cabral a fost victima rasismului, iar acest lucru l-a afectat extrem de tare. Cu toate acestea, în ciuda tuturor obstacolelor, vedeta a reușit să-și îndeplinească visele.

„Născuți pe aceeași lume, ducând același tip de umbră, respirând la fel… dar nu același aer.

Unii în case de chirpici cu podea de lut. În cârpe împuțite de resturi de lemn arse pentru un aer călâi. Alții în palate de sticlă și cu ștrampi de aur. (…) Nu m-am considerat niciodată un exemplu, pentru că nu sunt. Nu m-am arătat cu propriile degete… pentru că mi se pare că mi-aș arăta doar defectele. Dar dacă vreodată îmi ceri un singur sfat, o să-ți spun simplu: ai încredere. Ai încredere în ce poți învăța, în ce poți construi, în ce poți realiza. (…)

Așa neșansă? Să te naști negru printre albi? Așa lipsă de bulan încât să te naști în România, într-o familie săracă?! Diverși șterși si onorabile diverse mi-au explicat la nesfârșit ce nu puteam să fac.(..). Am zâmbit. Constant, am zâmbit. Am pornit în viață părăsit de tată.

Am învățat să muncesc, să gândesc, să cresc. Am pornit în viață părăsit de tată la doar câteva săptămâni de viață.

Cu o mamă de la țară, de la coada vacii, de la care am învățat că te poți ridica, poți învăța, poți alege orice carieră vrei tu… dacă ești dispus să muncești pentru asta. Și dacă ai încredere în tine. Apoi eram patru suflete într-un apartament de două camere și ieșeam din casă încălțat cu singura pereche de mergători crăpați la încheieturi. Am descărcat TIR-uri cu cârca, am cărat moloz pe șantier, am schimbat roți, am sudat garduri(…)

De-asta îți spun acum… chiar de-i greu. Chiar de nu ești bine.(…) Ai încredere că poți ”, a scris prezentatorul TV pe blog-ul său.