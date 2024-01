Cabral, la un pas să fie călcat cu mașina de soția furioasă! Andreea Ibacka citise că e înșelată cu două blonde. Momentul neștiut din relația lor

Cabral și Andreea Ibacka formează unul dintre cele mai longevive cupluri din showbiz-ul românesc. Cei doi sunt căsătoriți din anul 2011 și au împreună doi copii. Chiar dacă formează un cuplu de aproape 15 ani, cele două vedete nu s-au ascuns niciodată de urmăritorii lor și au împărtășit cu aceștia atât momentele frumoase din căsnicia lor, dar și pe cele mai puțin plăcute.

În urmă cu puțin timp, Cabral, celebrul prezentator de la Pro TV, a mărturisit în emisiunea lui Cătălin Măruță că soția sa a avut un moment de gelozie pe care nu îl va uita vreodată. Totul a pornit după ce Andreea Ibacka a citi în presă că soțul ei ar fi fost văzut intrând în casă cu alte două blonde. Cabral a povestit în stilul care l-a făcut celebru, plin de umor, cum soția sa a vrut să dea cu mașina peste el.

Andreea Ibacka a încercat să dea cu mașina peste Cabral: „Te omor”

Potrivit acestuia, se pare că pe Andreea nu articolul ar fi supărat-o atât de tare. Adevăratul motiv pentru care soția lui Cabral s-a enervat la culme a fost atitudinea prezentatorului față de speculațiile care au apărut în presă. Tocmai de aceea, atunci când a avut ocazia, soția geloasă a recurs la un gest neașteptat. Orbită de furie și vrând să-și pedepsească soțul, Andreea Ibacka a încercat să dea cu mașina peste el. Norocul lui Cabral a fost că a anticipat ceea ce avea în minte soția sa, scăpând astfel nevătămat.

„Ajungem acasă și eu îi zic că a apărut un articol în nu știu ce ziar și scria acolo: „Cabral a fost surprins ajungând acasă cu două blonde la garsoniera lui din Berceni” și Andreea zice: .

Eu fierbeam de nervi, cum adică a ajuns la garsoniera lui din Berceni?! Eu am patru camere! N-a zis nimic. Eu m-am dat jos din mașină, eram în dreapta, să deschid poarta. Am deschis lacătul și în timp ce împingeam am auzit motorul mașinii. Când m-am întors, a mea era deja în a întâia (n.r. viteza). M-am agățat de poartă și am ridicat picioarele, ea a tamponat poarta și mi-a făcut: Că eu am zis de garsonieră în loc să zic cum am ajuns cu două blonde.

Nu i-a plăcut, mie mi s-a părut că nu era corect să zici garsonieră. Am fugit după. Fugi pe loc, după o clarifici, că ai glumit”, a povestit îndrăgitul prezentator.