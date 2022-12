Cadou oferit românilor de ziua ei. Ancuța Bodnar, împreună cu Simona Radiș, au cucerit medaliile de aur în proba de dublu vâsle feminin

Ancuța Bodnar și Simona Radiș au dovedit în 2022 că sunt printre cele mai valoroase sportive ale României. Cele două au cucerit medaliile de aur în proba de dublu vâsle feminin, la Campionatele Mondiale din Cehia, care au avut loc la Racice.

În mare formă, Bodnar şi Radiş au condus cursa de la un capăt la celălalt, impunându-se cu timpul de 06 min 47 sec 77/100. Pentru Ancuța, performanța a fost una specială, în condițiile în care a împlinit 24 de ani chiar în ziua finalei de la Racice, iar pe podium a primit un tort. Argintul a revenit olandezelor Roos De Jong şi Laila Youssifou (06:51.02), în timp ce bronzul a fost adjudecat de irlandezele Sanita Puspure şi Zoe Hyde (06:52.81).

„Strategia o antrenăm de acasă! Nu mergem la concurs să inventăm nimic nou. Ceea ce am antrenat acasă încercăm să facem și la concurs. Ne-a ieșit mereu, pentru că ne-am antrenat din greu și am știut mereu ceea ce vrem. Tactica noastră este să plecăm hotărâți, să intrăm pe ritmul cursei și apoi să urcăm finish. Dacă adversarele vor să stea lângă noi, trebuie să tragă din greu pe ritmul cursei”, a mărturisit Ancuța Bodnar, pentru ProSport.

Ancuța Bodnar și Simona Radiș, medalii de aur și la Europenele de la Munchen

Ancuța Bodnar și Simona Radiș au avut un an de vis, din moment ce au luat medaliile de aur și la Campionatele Europene de la Munchen.

Sportivele noastre au fost de neoprit și au încheiat în stil de mare campioane, cu timpul de 07 min 14 sec 85/100.

Cele două sportive din România au fost urmate urmate de reprezentantele Olandei (07:21.84) şi Italiei (07:23.04).

„Simt că adversarele sunt cu ochii pe noi! Mereu ne studiază și probabil că la fiecare competiție țelul lor este să fie cât mai aproape de noi”, a spus Ancuța Bodnar, pentru ProSport.

Cine sunt campioanele Ancuța Bodnar și Simona Radiș: „Am vrut să renunț!”

Ancuţa Bodnar este originară din județul Suceava, comuna Vatra Moldoviței, în timp ce Simona Radiș, comparată de Elisebata Lipă cu David Popovici, este din Botoșani.

Sportivele care au obținut din timp biletele pentru Jocurile Olimpice de la Tokyo au ajuns descoperit canotajul la vârsta de 14 ani, iar din 2019 fac echipă în competițiile importante.

„Îmi place să cred că nimic nu este posibil fără Dumnezeu, că el este mereu alături de noi și cu voia lui se fac toate. Este important să avem grijă și de partea aceasta, pentru că uneori lucrurile nu sunt întâmplătoare, sunt date la momentul potrivit, fix atunci când ești pregătit să le primești”, a punctat Ancuța Bodnar, pentru ProSport.

La Campionatele Mondiale din Cehia, Ancuța și Simona au atins o performanță fabuloasă, izbutind să câștige a 18-a cursă consecutivă la care au luat startul.

În 2017 am fost accidentată la umăr. Atunci, a fost un an foarte greu pentru mine, un an în care am vrut să renunț. Din fericire, nu am renunțat, dar au contat foarte mult oamenii care au fost alături de mine în acel moment, pentru că datorită lor pot să spun că încă sunt aici – Ancuța Bodnar, pentru ProSport.