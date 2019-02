„Câinii” dezamăgiți după ce Dinamo va juca din nou în play-out: „Au fost făcute greşeli la începutul sezonului, dar nu trebuie să mai dezgropăm morţii!”

Căpitanul lui Dinamo, Dan Nistor a declarat că alb-roșii nu au ratat play-off-ul din cauza eșecului cu FC Botoșani, scor 1-2.

Liderul este convins că ratarea acestui obiectiv s-a produs ca urmare a unori erori mai vechi, dar nu a dorit să dezvolte subiectul.

„Din păcate s-a terminat, nu mai avem şanse. Ne pare nespus de rău de această înfrângere, cred că nu o meritam. Trebuie să ridicăm capul din pământ. Mergem mai departe şi încercăm să reconstruim o echipă pentru sezonul viitor. Au fost făcute greşeli la începutul sezonului, dar nu mai contează, nu trebuie să mai dezgropăm morţii. Asta e, trebuie să ridicăm capul şi să evoluăm bine în play-out. În sezonul viitor cu siguranţă va fi un alt Dinamo. Am demonstrat în primele două meciuri din 2019 că suntem cu totul altă echipă decât în toamnă”, a declarat Dan Nistor.

La rândul său, Daniel Popa, atacantul formației Dinamo București, care în trecut a evoluat sub formă de împrumut și pentru FC Botoșani a spus că alb-roșii trebuie să treacă cât mai repede peste această dezzamăgire pricinuită de ratarea obiectivului și a promis fanilor că Dinamo se va bate anul viitor la campionat.

„Nu e prea bine pentru noi, dinamoviştii, dar trebuie să mergem mai departe. Cu siguranţă că la anul vom face un sezon foarte bun. Eu sincer credeam în play-off, aveam şanse matematice. Părerea mea că, dacă învingeam în aceste ultime 3 meciuri, 70-80% eram în play-off. Am condus cu 1-0 şi am avut ocazii, dar din păcate am luat acel gol pe contra-atac. Nu trebuie să dăm vina unii pe alţii, mergem mai departe. Nu mă tem de lupta la retrogradare, văd la antrenamente ce realizăm. S-a văzut şi cu Botoșani, am dominat, dar din păcate nu am mai reuşit să învingem”, a declarat Daniel Popa.

După acest rezultat, Dinamo a rămas pe locul 11 cu 28 de puncte și nu mai are nici matematic șanse la play-off.