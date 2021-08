„Câinii” învinși de Mioveni în „Groapă”: „Și-a spus cuvântul experiența jucătorilor, nu condiția fizică!”

Dinamo Bucureşti a cedat în epilogul rundei a V-a a Ligii 1, duelul susținut în „Groapă” cu CS Mioveni, scor 1-0 (0-0).

Nou- promovata s-a impus prin golul marcat de Bogdan Rusu (min. 50). Același Rusu a fost aproape de un euro-gol în minutul 80, șutul său din propria jumătate de teren trecând de puțin pe lângă poarta lui Eșanu.

Dinamo a ratat o mare ocazie de gol în min. 10, prin Ahmed Bani, care, singur cu portarul, a trimis un lob de la 16 metri, însă mingea a căzut pe plasa porţii.

„Am avut șansa să obținem un rezultat bun, pentru că în prima repriză am jucat bine. Adversarii au avut un singur șut pe poartă în 90 de minute și au reușit să înscrie. Jucătorii mei au încercat să joace fotbal timp de 90 de minute, asta este bine. Cu toții speram la alt rezultat, dar așa a fost să fie. Trebuie să folosim jucătorii tineri, aceasta este situația. Nu am avut prea mult timp ca să lucrăm, stăm în 13-14 jucători acum. Nu toți sunt pregătiți să joace la acest nivel, din această cauză tot încercăm jucători. Și-a spus cuvântul experiența jucătorilor, nu condiția fizică. Am devenit nervoși după ce am luat gol, dar trebuie să mergem înainte. Am luat gol din întâmplare, Mioveni a avut un singur șut pe poartă”, a declarat Dario Bonetti, antrenorul principal al formației Dinamo București.

Pentru Dinamo este primul eșec pe teren propriu și a treia totală a sezonului în timp ce pentru CS Mioveni este a doua victorie stagională, cele două formații fiind la egalitate de puncte după primele cinci runde, ambele contabilizând câte 6 puncte în dreptul lor în clasament.

Rezultate etapa a 5-a Liga 1

FC Voluntari – Academica Clinceni 1-0

CFR Cluj – Farul 1-0

„U” Craiova 1948 – Chindia Târgoviște 0-0

UTA Arad – Universitatea Craiova 1-0

Sepsi OSK – FC Argeș 0-2

Rapid – FCSB 1-0

Gaz Metan – FC Botoșani 0-1

Dinamo – CS Mioveni 0-1