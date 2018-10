„Câinii”, luați peste picior de Marc: „Penedo e singurul jucător de la Dinamo care ne-a pus probleme!”

Fostul apărător al „câinilor”, Andrei Marc, în prezent titular de drept la Chiajna, nu a ratat ocazia de a-și irnoiza fosta echipă la finalul partidei pe care Concordia a terminat-o nedecis, 0-0 pe teren propriu cu alb-roșii în ultima etaă a turului acestui sezon regular.

„Este doar un punct şi cred că am pierdut două puncte astăzi. După aspectul jocului şi numărul ocaziilor am pierdut două puncte. Eram siguri că la faze fixe le vom pune probleme, că sunt puţini vulnerabili, iar noi suntem o echipă bună la faze fixe, am înscris multe goluri. Nu este suficient să te numeşti Dinamo ca să ai meciurile câltigate dinainte. Trebuie să intri pe teren şi să dovedeşti acest lucru. A fost vreun jucător de la Dinamo care v-a pus probleme? Da, Penedo. A scos nişte mingi… Şi cu capul, ci centrări. Un portar foarte bun la vârsta pe care o are. Îl felicit şi sper că atunci când o să mai joace cu noi, să nu mai apere”, a declarat Andrei Marc, fundașul celor de la Chiajna.

Cu punctual obținut în urma remizei cu Dinamo, Chiajna a acumulat 15 puncte și a egalat la puncte FC Botoșani, dar a terminat turul pe locul 10 având u golaveraj inferior moldovenilor.

Rezultate etapa a XIII-a

Politehnica Iaşi- FC Hermannstadt 0-2

Astra Giurgiu- Universitatea Craiova 0-3

FC Botoşani- Viitorul 1-2

FCSB- FC Voluntari 2-1

Dunărea Călăraşi- Gaz Metan Mediaş 0-0

Sepsi OSK Sf Gheorghe- CFR Cluj 1-2

Concordia Chiajna- Dinamo Bucureşti 0-0

Clasament Liga I

1 CFR Cluj 13 7 5 1 16-9 26

2 FCSB 13 7 3 3 27-14 24

3 U Craiova 13 6 4 3 23-11 22

4 FC Viitorul 13 7 1 5 16-15 22

5 Gaz Metan Mediaș 13 6 3 4 15-17 21

6 Astra Giurgiu 13 5 5 3 16-11 20

7 Sepsi OSK 13 5 4 4 15-11 19

8 Dunărea Călărași 13 3 7 3 12-13 16

9 FC Botoșani 13 3 6 4 17-17 15

10 Concordia Chiajna 13 4 3 6 10-19 15

11 Politehnica Iași 13 4 2 7 11-19 14

12 Dinamo București 13 3 4 6 13-20 13

13 FC Hermannstadt 13 3 2 8 11-16 11

14 FC Voluntari 13 1 5 7 14-24 8