Prezența ei nu a trecut niciodată neobservată. A fost iubita ”Regelui mezelurilor” și a unor fotbaliști de top, iar acum… ”Calificata” Dora și-a păstrat, în continuare, farmecul și bunul gust. A apărut pe plaja milionarilor de la Caelia cu “acareturi” de 40.000 € la o singură mână! CANCAN.RO, site-ul nr. 1 din România, vă prezintă, în exclusivitate, imaginile de senzație.

Dora Eftimie, fosta parteneră a milionarului Gheorghe Naghi, iar apoi a fotbaliștilor Cristian Daminuță și Stefan Nikolic, a dispărut pentru o perioadă din lumina reflectoarelor. Tânăra a reapărut însă, de curând, la Mamaia, stațiunea – fanion a litoralului românesc.

(VEZI AICI: ”CALIFICATA” DORA S-A SCOS! S-A COMBINAT CU UN MILIONAR, IAR INVESTIȚIA E RESPECTABILĂ: PORSCHE DE 150 MII € ȘI…)

Încă de pe vremea când era partenera defunctului Gheorghe Naghi, cel supranumit și „Regele mezelurilor”, Dora a epatat mereu cu mașini de lux, bijuterii scumpe, accesorii și blănuri. La fel s-a întâmplat și pe plaja milionarilor, doar că bruneta a apărut doar cu “acareturile” de sezon.

Dora, relaxare cu fetele la Caelia

CANCAN.RO, site-ul nr. 1 din România, a întâlnit-o pe “calificata” Dora la Caelia, în compania unor prietene apropiate. După ce s-a relaxat preț de câteva minute pe șezlong, frumoasa brunetă s-a dus, alături de o amică, aproape de malul mării, suficient cât apa să le atingă gleznele.

Cele două au discutat și s-au bucurat de timpul superb. Apariția Dorei a fost cu atât mai sclipitoare, cu cât a ales să își asorteze ținuta de plajă cu accesorii de top. Dora a purtat la mână stângă un ceas Hublot Big Bang Steel, ce valorează aproximativ 11.000 de euro.

(CITEȘTE ȘI: UN PRODUS PICANT LANSAT DE „REGELE MEZELURILOR”)

Brățări Tennis Bracelet, inel cu diamante…

Lângă frumoasa bijuterie, ex-iubita lui Daminuță sau Nikolic a așezat și patru brățări Tennis Bracelet, în valoare totală de 10.000 de euro. Asta nu este însă tot. Pe unul dintre degete, Dora a atras atenția cu un inel cu diamante, piesa de greutate, care costă nu mai puțin de 19.000 de euro!

(NU RATA: IUBITUL MILIONAR AL SIMONEI HALEP, IMPLICAT ÎNTR-UN PATRULATER AMOROS CU O ȘTIRISTĂ DE LA DIGI ȘI…)

Un calcul simplu arată că bruneta a ieșit pe plaja milionarilor cu “acareturi” de 40.000 de euro, doar pe mâna stângă! În concluzie, își merită cu prisosință titlul de “calificata” Dora, din moment ce fiecare apariție a sa este spectaculoasă din toate punctele de vedere.

Cum s-a despărțit de Daminuță

În 2011, după un episod controversat, Dora se despărțea de logodnicul ei de atunci, Cristian Daminuță. După ce a rupt orice legătură cu “Dami-gol”, fata originară din Călărași a lansat o serie de atacuri la adresa acestuia. “Are probleme de potență, este infidel și este mediocru profesional”, spunea Dora despre fotbalist. “Am cheltuit cu ea 40.000 de euro, i-am făcut dinții, i-am dat bani pentru o operație la nas, i-am reparat mașina. Fata asta este o trompetă, am lăsat-o boschetară”, a fost replica lui Daminuță. (VEZI AICI: BIANCA, SUPER-PROVOCATOARE LA PLAJĂ ȘI CU UN HUBLOT DE 25.000 € PE MÂNĂ!)