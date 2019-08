Călin Geambașu o acuză pe mama fiului său: ”Minte cu nerușinare! A dovedit sadism emoțional și…”

Reporterii CANCAN.RO, site-ul numărul 1 din România, au luat legătura cu artistul Călin Geambașu, care a adus lămuriri despre situația în care se află de ani buni cu Angelica Cadar, fosta sa logodnică. Deși, inițial, s-a ținut departe de acest subiect, cântărețul nu a mai rezistat și a dat în vileag informații de ultimă oră. (NU RATA: LOGODNICA LUI CĂLIN GEAMBAȘU A RECUNOSCUT: “AM RENUNȚAT LA FIUL MEU FIINDCĂ…”)

“A atacat precum o micuță kamikaze”

“De ce divorțul din 2007 de fosta soție, Lavinia, și despărțirea de prima iubită, Cristina Uță, în 2000, au fost cu îmbrățișări și suntem și azi prieteni? Alături de ele am petrecut în total 14 ani din viață. Ca să pară bine intenționată și cât de cât responsabilă, Angelica Cadar minte în presă cu nerușinare și împotriva evidențelor atunci când spune că a renunțat la Davin pentru stabilitatea lui locativă. În realitate, a cerut încă de anul trecut prin Ordonanța Președințială schimbarea domiciliului copilului și executarea fără somație!

După ce a atacat pe toate fronturile stabilitatea familiei și a pierdut «pe linie», vrea acum să creeze falsa senzație că ar fi gândit totuși ceva înspre binele copilului. E doar inducere în eroare. Ne arată doar fumul de după tunuri și spune că e ceață…

Completurile de judecători și anchetatorii au văzut unitar, în defavoarea atacurilor ei, fiindcă s-a observat limpede că dintotdeauna ne-a ținut sub sabia abandonului de familie și totodată recunoaște că nu și-a dorit copil (cu toate că o cerusem în logodnă și se mutase la mine). După aceste episoade venea mereu cu puternice promisiuni de îndreptare. A atacat precum o micuță kamikaze, ea știind perfect că istoricul și cronologia faptelor nu pot fi trunchiate în cadrul unui proces și a unor anchete”, a mărturisit cântărețul, pentru CANCAN.RO, site-ul nr 1 din România.

“Face rău deliberat, fără să o intereseze”

Călin Geambașu susține că a făcut tot posibilul pentru ca relația de iubire pe care a avut-o cu Angelica Cadar să reziste în timp, însă toate încercările sale ar fi fost în zadar.

“Prima mea reacție defensivă a fost propunerea de a-i lasă ei casa, iar eu să mă mut la studio, doar pentru ca Davin să nu-și schimbe radical mediul de viață. A refuzat propunerea și în dialog direct, dar și în instanță, doar pentru a stârni melodrama și a duce lucrurile în extrem, așa cum îi place ei să facă totul în orice domeniu. Vorbele îi aparțin.

A recunoscut în scris, dar și la psiholog, acolo unde a admis că face rău deliberat, fără să o intereseze de consecințe. Se înregistra singură și aducea acasă înregistrările ca pretinsă formă de asumare deplină și capitulare. Neînțelegerile și închipuirile erau și sunt doar o luptă a ei interioară cu propriul orgoliu. Repet, vorbele și considerentele îi aparțin în totalitate. Dovezile au fost pe mesele judecătorilor și a organelor judiciare”, a declarat Călin Geambașu, pentru CANCAN.RO, site-ul nr 1 din România.

“În fond, trebuie doar bunătate, nu alte alinturi“

Angelica Cadar mai este acuzată de către Călin Geambașu că nu ar fi interesată de fiul ei și că au fost perioade în care nu a dat niciun semn de viață, luni întregi. Artistul susține că a încurajat-o pe Angelica să-și găsească un loc de muncă, însă femeia nu ar fi încercat să materializeze acest lucru.

“A dovedit sadism emoțional în raport cu propriul copil: nu l-a sunat pe Davin peste 150 de zile, iar recent îi cere copilului (în scris) ca acesta să îi arate ei suferința ce o poartă în suflet! Încă de la începutul relației testează diferite metode de tratare ale psihicului uman, dar fără succes, din păcate.

În fond, trebuie doar bunătate, nu alte alinturi; până acum 50-60 de ani nu exista noțiunea de «psihoterapie», dar asta nu-i împiedica pe oameni să fie oameni, să obțină rezultate pozitive și un echilibru în raport cu viața. I-am comunicat chiar și în scris spunându-i că prima etapă pentru a putea reveni la un proiect pozitiv este aceea de a-și găsi un serviciu (măcar part-time), ca mai toți oamenii.

Nici azi nu lucrează decât sporadic (este PR la o competiție off-road ce are loc doar câteva zile pe an) și locuiește împreună cu mama ei sectantă în casa unei prietene! În paralel își continuă terapiile în tratarea psihicului uman prin ședințe REIKI și Hipnoză Regresivă. Sunt cunoscute și numele terapeuților. În schimb, eu din 2012 și până în prezent am organizat sute de concerte la care am și cântat împreună cu trupa mea, am susținut zilnic dezvoltarea copilului și am construit case pentru familie, păstrând mereu credința că ne va sprijini și ea cândva prin acțiuni coerente și constructive”, a mai spus Călin Geambașu, pentru CANCAN.RO, site-ul nr 1 din România.

Fiul lor, audiat de cinci instituții

CANCAN.RO, site-ul nr 1 din România, a aflat că Davin, băiețelul lui Călin Geambașu, a trecut printr-o serie de evenimente mai puțin plăcute, după ce părinții și-au dat un ultimatum în relația lor de iubire.

“Copilul, împreună cu părinții săi, a fost supus în cadrul procesului unei expertize psihologice judiciare complexe ce a durat aproximativ 20 de ore (după școală mergeau din Corbeanca până în zona Dristor, iarna). Expertizarea a cerut-o Angelica. Davin depășește cu bine momentul, altfel, cel mai probabil, s-ar fi sesizat acest lucru la cele cinci instituții care l-au audiat în decursul unui singur an. Își continuă școala cu FB pe linie, și-a făcut debutul pe scena Ateneului Român, a fost în finala Next Star, a înregistrat la tobe și voce 62 de melodii ale trupei americane 21 Pilots, au tot felul de activități, înot, parcuri de aventură și vizitează locuri frumoase din țară. La multe dintre aceste activități, (Călin, n.r.) o cheamă și pe Angelica. Uneori vine și se distrează împreună, alteori refuză și dispare fără să le explice și lor ceva”, au declarat apropiați ai familiei Geambașu, pentru CANCAN.RO, site-ul nr 1 din România.

Dușmani în instanță, “iubiți” în privat

Relația dintre Călin Geambașu și Angelica, fosta și actuala logodnică, pare una cu totul specială. Cei doi se atacă în instanță, cea din urmă făcându-i mai multe reclamații și la poliție, dar se întâlnesc și petrec timp împreună cu cel mic. Chiar în 2017, când Angelica a depus primele plângeri se întâlnea cu artistul și petreceau timp împreună.

” Afirmă în presă că «ne-am despărțit oficial în 2017» și că abia în 2018 a început atacurile în instanță. Voi pune la dispoziție câteva poze care o vor contrazice fundamental (poze chiar din 2017). În realitate, în mod oficial (și mi-am anunțat și prietenii în acest sens) m-am delimitat relațional de ea încă din ianuarie 2012, dar am continuat să am grijă de creșterea lui Davin avându-și alături ambii părinți, așa cum îi priește oricărui copil minor, acesta văzând astfel exemple de toleranță și împăcare, nu de stare de asediu. Nu o mai giram cu încredere încă din ianuarie 2012 “, a conchis Călin Geambașu, pentru CANCAN.RO, site-ul nr 1 din România.

Cine deţine informaţii despre acest subiect este rugat să ne scrie la pont@cancan.ro sau pe Whatsapp la 0741 CANCAN (226.226)