Călin Georgescu, acuzații dure și amenințări: ”Așa cum au fost scoși în stradă, vor fi scoși la război”

Călin Georgescu a făcut acuzații dure și amenințări! Candidatul independent la alegerile prezidențiale, cel ce a ieșit pe primul loc în primul tur, a adus în discuție războiul! Ce a spus despre Elena Lasconi? Mulți au așteptat aceste răspunsuri!

Rezultatele primului tur al alegerilor prezidențiale au fost surprinzătoare. Călin Georgescu a reușit să intre în turul doi cu 2.120.404 voturi (22,94%), urmat de Elena Lasconi, care a obținut 1.772.503 voturi (19,17%). Chiar dacă a refuzat să răspundă la întrebările jurnaliștilor, candidatul independent a făcut amenințări la adresa presei.

Cu atât mai mult, Călin Georgescu nu a mai stat pe gânduri și a invitat-o pe Elena Lasconi la o dezbatere, la o televiziune de stat.

„Așa cum am văzut această campanie, eram foarte bucuros dacă lucrurile ar fi mers într-o direcție elegantă, dar nu a fost cazul. Am văzut pe grupuri de presă că sunteți foarte supărați pe mine pentru că nu iau întrebări. Da, nu iau întrebări și nu voi lua nici în seara aceasta pentru simplu fapt că am văzut că dumneavoastră, presa, aveți toate răspunsurile. Avocații mei urmăresc toate televiziunile private”, a declarat Călin Georgescu.