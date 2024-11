Călin Georgescu afirmă că nu ar fi susținut de niciun partid politic: ”N-am nicio legătură cu POT”

Înainte cu doar câteva zile de alegerile parlamentare din 1 decembrie 2024, în spațiul public au apărut mai multe speculații referitoare la alianța dintre Călin Georgescu și membrii partidului POT (Partidul Oamenilor Tineri). Care este, de fapt adevărul? Candidatul independent a clarificat toate zvonurile.

Încă dinainte de alegerile prezidențiale din 24 noiembrie 2024, Partidul POT (Partidul Oamenilor Tineri) și-a arătat susținerea față de candidatul independent Călin Georgescu – care s-a clasat pe primul loc în primul tur al alegerilor pentru fotoliul de la Cotroceni. După 35 de ani de la căderea comunismului, victoria lui Călin Georgescu a reprezentat o lovitură de proporții în politica românească: ieșirea din cursă a candidaților favoriți Marcel Ciolacu (PSD) și Nicolae Ciucă (PNL). Cu 2.120.404 voturi (22,94%), candidatul independent a reușit să intre în turul doi alături de Elena Lasconi, care a obținut 1.772.503 de voturi (19,17%).

La doar câteva zile distanță de alegerile parlamentare din România, unde miza este una uriașă, care vor influența inclusiv rezultatul turului doi al prezidențialelor, Călin Georgescu a ieșit public și a vorbit despre presupusa sa asociere cu partidul POT. Vezi și: Cine e omul care i-a adus succesul lui Călin Georgescu. Câte milioane de euro a băgat în promovare

Invitat telefonic în cadrul unei emisiuni TV, Călin Georgescu a declarat că nu are nicio legătură ascunsă cu Partidul Oamenilor Tineri (POT), partidul din partea căruia a primit suținerea în primul tur al alegerilor prezidențiale din 24 noiembrie 2024. Mai mult de atât, candidatul la funcția de președinte al României se arată onorat de susținerea oricărui partid, fie că este vorba de USR, AUR, PNL, POT sau oricare altul.

„Nici vorbă! Nu există nimic în acest sens. Normal, sunt români. Toți sunt români. Și membrii ai partidului Național Liberal, și membri ai Partidului Social Democrat, USR, AUR și așa mai departe. Dacă oricare din membrii ai acestor partide sau partide neparlamentare – cum este partidul POT sau altele – este onorant pentru mine. Asta este tot.

Este singurul lucru pe care pot să-l spun. Am spus de la început că nu am nicio legătură cu vreun partid. Doar poporul român (n.r singurul partid în care crede) pe care îl iubesc și am să-l respect mereu. Atât și nimic mai mult”, a spus Călin Georgescu pentru Realitate PLUS.