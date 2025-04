Artista de la Bollywood care a cântat în deschiderea concertului Coldplay de la Mumbai a fost huiduită de public. Ce i-a supărat pe spectatori

Cântăreața Jasleen Royal, care a cântat la începutul anului în deschiderea concertului Coldplay din Mumbai, se confruntă cu un dezastru. În ianuarie, cântăreața indiană în vârstă de 33 de ani a deschis concertul Coldplay din cadrul turneului mondial Music of the Spheres din Mumbai, însă interpretarea lui Royal s-a dovedit a fi un dezastru total, ea fiind huiduită de publicul de pe stadionul DY Patil.

Trei luni mai târziu, Royal a vorbit despre incident în noul ei mini-documentar „Dare to Dream”, arată The New York Post.

Într-una dintre scene, Royal, primul artist indian care a deschis un concert pentru trupa lui Chris Martin, a spus, cu două luni înainte de spectacol:

„Cred că Universul mă pregătea pentru asta. Universul îmi oferă ceea ce am cerut și trebuie să mă pregătesc”.

Mai mult, cu puțin timp înainte de concert, ea spunea că nu își dorește să dezamăgească pe nimeni.

„Membrii trupei mele, echipa mea, managerii mei, Coldplay, pentru că ne-au oferit această oportunitate și pentru că m-au ales dintre atât de mulți oameni… Sper că se simt bine în privința deciziei lor”, spunea ea.

A fost huiduită de public în deschiderea concertului Coldplay

În culise, înainte de spectacol, Royal i-a întrebat pe membrii trupei sale dacă se simt pregătiți, iar după o scurtă pauză, cineva din trupă a răspuns liniștit: „Da”.

Dar la scurt timp după ce a urcat pe scenă, Royal a fost întâmpinată cu huiduieli de spectatori.

„Am fost martor la momentul ei și a fost un dezastru. Poate că a avut o răceală foarte urâtă”, a povestit un spectator.

După spectacol, un membru al echipei i-a spus lui Royal:

„Pentru partea tehnică, ne pare rău. Partea creativă, o las pe seama dumneavoastră”, arată sursa citată.

Royal a pus incidentul pe seama unor probleme de ordin tehnic. Ea s-a întors pe stadion a doua zi pentru a doua apariție ca act de deschidere.

„Este multă presiune. Voi muri. Jur că voi muri. Încă procesez. Sunt multe de procesat”, a fost ea surprinsă spunându-le colegilor săi în culisele spectacolului.

Dar, așa cum a arătat documentarul, al doilea show al lui Royal a decurs fără probleme. De data aceasta, fanii din public au aplaudat în timpul momentului ei, arată sursa citată.

