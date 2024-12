Călin Georgescu răspunde celor mai controversate întrebări: ”Am simțit că voi fi președinte!”

La alegerile prezidențiale din 24 noiembrie, Călin Georgescu a fost de departe candidatul surpriză. Victoria lui din primul tur a adus o adevărată uimire pentru mulți și a dat naștere la numeroase discuții. Acum, candidatul independent a venit la Marius Tucă Show și a răspuns tuturor întrebărilor. Călin Georgescu a stat față în față cu H.D. Hartmann și Marius Tucă și a făcut puțin mai multă lumină în ceea ce privește prezența sa controversată.

UPDATE 21:22: Care o să fie rolul Cristelei Georgescu la Cotroceni?

UPDATE 21:18: Călin Georgescu a fost acuzat de promovarea unor idei extremiste, fasciste, dar spune că nu are legătură cu „așa ceva”

„Nu am nimic de-a face cu așa ceva. Este fals. Eu am declarat strict de două persoane. Eu nu am folosit niciun alt cuvânt. Nu am nimic de-a face cu acest lucru. Din punctul meu de vedere, în nicio declarație a mea nu am făcut o apologie a extremismului.”