Calvarul trăit de Narcisa-Florea Pop, campioana României, la Paris: „Îmi tăiau haina cu foarfeca”

Narcisa-Florea Pop este una din campioanele României și nu numai. Tânără a reușit să cucerească numeroase medalii, însă viața ei nu a fost una prea ușoară. Aceasta a trăit în Franța, iar acolo zilele i-au fost un calvar. Tânără are o poveste de viață impresionantă, iar acum a renunțat la sportul ce a făcut-o cunoscută și se concentrează pe studii.

Narcisa-Florea Pop provine dintr-o familie din Maramureș, însă o lungă perioadă din viața ei a locuit în Franța. Aceasta și-a dedicat copilăria sportului și a ajuns să fie campioană a României de cinci ori la rând la lupte, la nivel de juniori. Însă, trăind peste hotare, româncă a fost legitimată și în Franța, astfel că a ajuns să concureze pentru ambele țări. Narcisa a devenit sportivă de performanță dintr-o întâmplare.

Pe vreme când era numai o copilă, părinții Narcisei au decis să părăsească România și să se mute în Franța. Sportiva i-a urmat, însă viața ei acolo nu a fost una prea ușoară. Tânăra era marginalizată și a trebuit să suporte umilințe grele. Deși a învățat repede limba franceză și s-a integrat perfect la școală, colegii nu o priveau cu ochi prea buni și îi făceau viața un iad.

Narcisa-Florea Pop a trecut prin multe momente grele, iar recent a vorbit despre umilințele la care a fost supusă de colegii ei. Însă, deși a îndurat multe, sportiva nu a ripostat niciodată și chiar a încercat să îi înțeleagă pe cei care o denigrau.

Am trăit multe umilințe. Dacă mergeam cu o geacă nouă la școală, fie mi-o tăiau cu foarfeca, fie mi-o ardeau. Plus multe alte insulte. Veneau la mine și-mi spuneau: «nu vrei un euro?»”, a povestit Narcisa Pop, în cadrul unei emisiuni de televiziune.

„A fost foarte greu. La început am fost foarte rău văzuți. Nu făceau diferența între rromi și români. Am învățat să vorbesc, să scriu și să citesc foarte bine (n.r. – limba franceză) în doar trei luni. Am schimbat însă trei școli. Toate erau de sector și am fost singura româncă de acolo. Nu știu cum se întâmpla, dar așa a fost.

Așa cum spuneam, Naricisa Pop este campioană a României de cinci ori la rând la lupte, la nivel de juniori. Însă, acest sport a apărut întâmplător în viața ei. Atunci când a ajuns la vârsta de 10 ani, sportiva a revenit în România și a rămas în grija bunicii, iar una dintre activitățile ei preferate era să își însoțească verișorul la antrenamente.

După o bună perioadă în care a fost spectator, antrenorul i-a spus că nu o să o mai primească la antrenamente, însă dacă vrea să mai vină trebuie să încerce și ea să lupte. Ei bine, după acest îndemn, Narcisa s-a pus pe treabă și nu a mai durat mult până când a devenit sportivă de performanță.

Tânără a început să meargă la competiții, a luat numeroase premii și pentru o bună perioadă a concurat la lupte atât pentru România, cât și pentru Franța, pentru că i-a permis regulamentul. Însă în momentul în care a fost pus să aleagă între cele două țări, sportiva nu a putut să o facă, așa că a decis să se retragă și a preferat să se concentreze pe studii.

„Am crescut în Banat, în Tormac. Verișorul meu mergea la lupte, iar eu mergeam cu el, mă uitam la antrenamente. Și, într-o zi, antrenorul mi-a spus să nu mai vin dacă nu mă apuc și eu de sport. «Nu te mai primesc să vii să te uiți», mi-a zis. Așa că în 2013 m-am apucat de lupte. Am ajuns și la competiții și am câștigat titlul de campioană a României la copii. Apoi am luat cinci titluri consecutive. Între timp, am devenit și campioana Oceanului Indian, precum și campioana Franței

Dar am renunțat la acest sport pentru că a trebuit să fac o alegere. Ori să lupt pentru România, ori pentru Franța și nu am ales nimic. Am ales studiile. Până la 18 ani am concurat pentru ambele țări. Sunt studentă la o facultate privată, top 3 în lume, la management, și la o altă facultate, de stat. Marketing și comerț. Sunt imaginea facultății în lume”, a mai spus Narcisa Pop.