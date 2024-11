Camelia Enciu, apropiată a cuplului Prigoană-Bahmuțeanu, face dezvăluiri uluitoare. Care este legătura dintre moștenitorii fostului politician: ”Honorius nu a fost prietenos niciodată”

Camelia Enciu a oferit detalii neștiute despre relația care ar exista între cei patru moștenitori ai lui Silviu Prigoană! Cum s-ar înțelege frații, de fapt? Apropiata Adrianei Bahmuțeanu rupe tăcerea și face dezvăluiri neașteptate! Cum l-a descris pe Honorius Prigoană?

Toată lumea știe că pe Camelia Enciu și Adriana Bahmuțeanu le leagă o prietenie de ani de zile, iar ea era prezentă mai mereu în casa lui Silviu Prigoană pe vremea când cei doi erau căsătoriți. Vă reamintim că afaceristul s-a stins din viață marți, 12 noiembrie, într-un restaurant din Bran, iar vedeta se luptă de atunci să îi ia acasă pe copiii ei.

Silviu Prigoană are patru copii: Honorius Prigoană (34 de ani), Silvius Prigoană (33 de ani), Maximus (17 ani) și Eduard (14 ani). Camelia Enciu nu înțelege din ce motive insistă fiul cel mare al regretatului afacerist să aibă grijă de minori, asta pentru că între ei nu ar fi existat o legătură foarte apropiată.

Camelia Enciu susține că mergea în fiecare zi în casa lui Silviu Prigoană. Cu toate acestea, nu ar fi reușit niciodată să se apropie de Honorius, care ar fi foarte diferit de fratele său, Silvius. Fiul cel mare al regretatului afacerist nu ar fi o fire prea prietenoasă, așa că este de părere că ar exista interese, iar acesta ar fi motivul pentru care ar insista ca frații cei mici să rămână lângă el.

„Eu mergeam zilnic la ei în casă. Și stăteam… Și mă suna de foarte multe ori el și spunea – Hai Cami la noi, ia-ți bărbatul și vino la noi!. Eu nu vorbesc în necunoștință de cauză, eu am trăit cu ei, am dormit la ei, am fost la petrecerile lor, îi cunosc extraordinar de bine. L-am văzut pe Prigoană și în momente bune și în momente rele, ca să zic așa, când se apucau să se certe și nu se mai înțelegea om cu persoană. Cu Silvius, lucrurile au fost ok. De Honorius nu am putut să mă apropii niciodată. Mai interacționam cu actuala lui soție, că mai aveam niște ședințe foto. Dar Honorius nu a fost prietenos niciodată. Și vrei să spun ceva, la ce am văzut eu în casa aia, nici cu frații lui cei mici nu… De aia mă surprinde acum că el vrea să stea cu ei. Nu înțeleg cum. Adică nu înțeleg de ce. Decât dacă, atenție, există niște interese”, a adăugat Camelia Enciu.