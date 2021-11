Camelia Mitoșeru, declaraţii despre noaptea în care a ajuns la spital: „Nu puteam să vorbesc şi nici să merg”

Camelia Mitoşeru a trecut prin momente cumplite. Actriţa s-a confruntat cu probleme serioase de sănătate în urmă cu câteva luni, după ce a fost diagnosticată cu o formă benignă de cancer la creier. Din nefericire, recent mama lui Mihai Mitoşeru a ajuns din nou pe mâinile medicilor.

Camelia Mitoșeru s-a recuperat destul de repede după intervenţia suferită, însă a a fost nevoită să urmeze o schemă de tratament post-operație. Însă, actrița nu a ascultat sfatul medicului și nu și-a luat pastilele, iar în urmă cu câteva săptămâni a ajuns din nou de urgenţă la spital.

Deşi nu mai putea să vorbească şi nici să se ridice a avut norocul şi puterea să ajungă la telefonul de pe hol, unde l-a sunat pe fiul ei, care și-a dat seama că ceva nu este bine cu ea. Prezentatorul TV a chemat o ambulanţă, iar actrița a fost transportată la Spitalul Floreasca.

„M-am dus în bucătărie sa îmi fac un ceai si de atunci m-am trezit în fund, cu cana sparta, si lac de ceai pe jos. Nu puteam sa vorbesc si nici sa merg. M-am tarat sa merg la telefon pe hol și l am sunat.

M-am bâlbâit, ce i-am zis, el știe, iar fiul meu s-a speriat. A ajuns la mine odată cu ambulanta. M-am târât pana la ușa sa deschid la medici”, a povestit Camelia Mitoșeru într-o emisiune TV.

CITEŞTE ŞI: CAMELIA MITOȘERU, DEZVĂLUIRI NEȘTIUTE DESPRE OPERAȚIA SUFERITĂ LA NIVELUL CREIERULUI: ”AM STRÂNS BANI CA SĂ FAC MORMÂNT”

În acelaşi timp, actriţa a explicat faptul că nu o să mai iasă din cuvântul medicilor: „Sunt dată naibii. Am învățat o lecție, persoana vârstnice trebuie sa înțeleagă ca avem o vârstă si viata de acum nu mai e ca la tinerețe. Lecția e ca trebuie sa respectam medicamentație medicilor, nu cum am făcut eu. Nu mi am închipuit ca atâția oameni m-au sunat”.

Sursă foto: Arhivă Cancan