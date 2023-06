Campioană a României, în doliu! Fotbalistul Augustin Chira a murit la doar 35 de ani

Doliu în lumea fotbalului! Augustin Chira, fostul jucător la CFR Cluj, s-a stins din viaţă la doar 35 de ani! Sportivul se lupta de mai bine de un an cu o boală cruntă: cancer la stomac. Vestea tragică a morţii sale a fost dată de fostul club la care a jucat.

Sâmbătă, 10 iunie 2023, clubul CFR Cluj a anunţat, printr-un mesaj trist faptul că Augustin Chira a murit după o lungă suferinţă.

Fostul sportiv a fost lider de generație și căpitan la grupa de juniori de la CFR Cluj. Acesta a îmbrăcat tricoul echipei secunde la o vârstă fragedă, însă a renunţat la cariera sa.

„Clubul CFR 1907 Cluj își exprimă regretul și profunda tristețe pentru trecerea la cele veșnice a fostului nostru jucător de la echipa secundă, un mare CFRist, Augustin Vasile Chira! Din nefericire, boala cumplită cu care a fost diagnosticat în urmă cu un an a câștigat această luptă. Dumnezeu să-l odihnească în pace!”, a transmis CFR Cluj.

Augustin Chira a pierdut lupta cu boala

Augustin Chira se stabilise de câţiva ani în Canada alături de iubita lui. Din păcate pentru el, în urmă cu un an a primit un diagnostic grav din partea medicilor. În urma unor investigaţii, doctorii au descoperit că acesta avea cancer la stomac în stadiul 4. A început imediat tratamentele însă, în final boala l-a învins.

În 2022, imediat după ce a aflat de boală, Chira a povestit cum a descoperit-o. O simplă durere abdominală l-a pus pe gânduri, astfel s-a dus de urgenţă la un consult. Totul s-a petrecut în timpul unei vacanţe în România.

„Am venit în vacanță acasă, în România. Eu sunt stabilit în Canada de cinci ani, cu iubita mea, iar ai mei sunt în țară, în România. Într-o zi, m-a durut foarte tare stomacul, dar n-am făcut nicio analiză în România pentru că nu am medic de familie aici.

Când m-am întors în Canada, au ei un sistem prin care poți ajunge la medic, am făcut mai multe analize. Am făcut o radiografie și doctorul a văzut că am niște mase sudate în zona esofagului. După două săptămâni, medicul m-a trimis direct la Urgențe pentru ca testele, scannerele să meargă mai rapid. Ei bănuiau ceva de când au văzut radiografia. Rezultatul? Cancer de gradul 4. Am început, din 2022, tratamentul, fac chimioterapie. Acesta costă undeva la 30.000 de euro. Să sperăm că va fi bine”, spunea Augustin Vasile Chira pentru ProSport, în urmă cu trei luni.

Augustin Chira, mesaj de adio pentru prieteni!

Fostul fotbalist de la CFR Cluj a pregătit un mesaj emoţionant pe care iubita lui l-a publicat în mediul online, după ce el s-a stins din viaţă. Bărbatul a avut câteva sfaturi pentru oamenii care au rămas în „lumea celor fericiţi”.

„Salutare din lumea celor fericiți!

Dacă citiți acest mesaj înseamnă că eu am trecut la echipa cealaltă în alt univers.

Am rugat-o pe iubita mea, Roxana, să posteze pentru mine acest ultim mesaj în numele meu pentru a vă transmite tuturor că eu sunt fericit, nu am suferit și sunt cât de cât foarte mulțumit. Bine, aș mai fi stat dacă nu primeam această ofertă obligatorie de transfer.

Puteți să-mi lăsați comentarii și dacă găsesc WiFi în pe cealaltă planetă, vă dau “hug”.

Mi-aș dori să nu fiți triști deloc pentru mine și să va amintiți fiecare dintre cei cu care m-am întâlnit în realitate, și nu numai, doar momentele amuzante si mișto. Să beți în cinstea mea o bere care face spumă, nu Timișoreana, sau o un vin sau o țuică bună dar să nu le vărsați pe jos și pe covoare că eu nu sunt în pământ.

Nu știu ce să vă mai zic acum. Aaaa, ba da! Mergeți și “verificați-vă” la orice semnal pe care vi-l dă corpul. Nu așteptați, nu vă medicamentați aiurea. Eu nu cred că merită Bine, știu că e un sfat pe care l-ați auzit cu toții așa cum l-am mai auzit și eu. Dar băgat in seamă doar pe jumătate, duce la transferuri din astea subite. Încă o rugăminte dacă mesajul acesta ajunge la voi înainte de 2024: vă rog să VOTAȚI! Dar nu oricum; ci Partidul Reper și Dacian Cioloș pentru președinție! Așa, pentru mine, dar și vouă v-ați face un bine. Eu atât mai am să vă spun : mi-a făcut plăcere să împart cu voi această părticică de 0.00000000001 % din timpul acordat mie pe Pământ (nu știu cât de exact e calculul).

Ok, regrete pe bune: aș mai fi mers cu iubita mea Roxana măcar într-o croazieră sau chiar un Safari prin Africa, aș mai fi mers la Răcătău, în Vamă, la EC.

Aș mai fi mâncat un Lamb Kebab în Dublin, o plăcintă cu brânza în multe locuri din România, o mămăligă (de pârgă) cu brânză, slăninuță și smântână multă, o ciorbă de fasole cu afumătură și salată de ceapă și mai bine mă opresc aici că deja e prea greu la stomac.

Și aș mai fi jucat “niște mult” fotbal…

Și aș fi băut cu fiecare în parte câte o bere rece ca dracu. Pentru cei care ați donat pentru mine în GoFundMe si în conturile mamei mele : vreau să vă asigur că toți banii rămași după cheltuielile cu “transferul” meu vor merge către fundații caritabile şi alte ONG-uri care chiar fac lucruri bune pentru oameni și animale aflate în suferință sau au nevoie de un sprijin. P.S. Scuze de ordinea haotică a declarațiilor dar nici în viață nu e totul ordonat, știți voi. No, să ne vedem cu bine!”, a fost mesajul fostului sportiv.