Doliu în lumea filmului! Mike Batayeh, celebrul actor din Breaking Bad, a murit

Mike Batayeh s-a stins din viață la vârsta de 52 de ani. Actorul american era cunoscut și pentru rolul din serialul “Breaking Bad”. Apropiații au dezvăluit și cauza morții. Familia și prietenii sunt împietriți de durere, după ce au aflat că acesta a murit.

Este doliu la Hollywood! Mike Batayeh s-a stins din viață la vârsta de 52 de ani. Actorul din Statele Unite ale Americii a jucat rolul managerului spălătoriei Lavandería Brillante Dennis Markowski în serialul “Breaking Bad”. A susținut show-uri de comedie în multe state din lume, ajungând la sufletele oamenilor. Apropiații au dezvăluit și cauza morții. Acesta a suferit un atac de cord, după cum a mărturisit familia lui, pentru publicația The Hollywood Reporter. Celebrul actor și-a dat ultima suflare pe 1 iunie, iar cei dragi au dat vestea pe rețelele de socializare, fapt care i-a întristat pe fanii lui. Nimeni nu se aștepta ca americanul să-și piardă viața.

“Cu mare tristețe și inimă grea, eu și surorile mele anunțăm moartea fratelui nostru drag. Le va fi foarte dor de el celor care l-au iubit și toți vom simți lipsa capacității sale uimitoare de a face oamenii să râdă și de a le aduce atât de multă bucurie”, este mesajul transmis de membrii familiei actorului, pe Facebook.

Regizoarea Rola Nashef și-a omagiat prietenul și a transmis un mesaj de condoleanțe pe Facebook. „Ai fost prietenul tuturor. Și mă refer la toată lumea. Nu există persoană pe care să ți-o fi prezentat sau chelneriță care ne-a luat comanda pe care să nu o fi făcut să râdă, să gândească, să o inspire și să o încurajeze”, a scris Nashef. „Ai vrut să ne vezi pe toți câștigând. Încă nu-mi vine să cred această veste”, a mai scris aceasta.

În ce filme și seriale a mai jucat Mike Batayeh

Actorul a avut o carieră impresionantă pentru care a muncit ani la rând. N-a jucat doar în seriale, ci și-n alte producții TV. Printre astea se numără “Everybody Loves Raymond”, “It’s Always Sunny in Philadelphia”, “Touch”, “Sleeper Cell” și “The Shield”. Mike a jucat și în filme de-a lungul timpului, precum “Gas”, “American Dreams”, “You Don’t Mess With the Zohan”, “American East” și “Detroit Unleaded”. A susținut și spectacole importante în Dubai, fiind printre primii comedianți din Occident care au ajuns acolo.

