Campioana, mulțumită cu punctul de la Mediaș: „E un punct câștigat!”

Toni Conceicao, antrenorul principal al formației CFR Cluj, a declarat că cel mai mare câștig al campioanei în urma remizei albe de la Mediaș din runda a VI-a a Ligii I cu Gaz Metan, îl reprezeintă portarul Julio Fernandez.

„Punctul câștigat azi se datorează lui Fernandez, care a avut cel puțin 4 parade reușite. Este un punct câștigat, nu pierdut A fost dificil pentru că am jucat din 3 în 3 zile. Am și odihnit 6 jucători, pentru că este foarte important meciul de joi, cu Dudelange. Am vrut să oferim minute și altor jucători, vrem să ne concentrăm foarte mult pe returul cu Dudelange, ca să ajungem în grupele Europa League. Am suferit mult azi, echipa gazdă ne-a pus în mare dificultate”, a declarat Toni Conceicao, antrenorul principal al formației CFR Cluj.

Egalul de la Mediaș, coroborat cu victoria pe care FCSB a obținut-o la Ovidiu cu Viitorul a făcut ca CFR Cluj să piardă fotoliul de lider, ardelenii fiind la un punct de FCSB.

Etapa următoare, campioana va primi pe teren propriu vizita formației Viitorul Constanța care în această rundă a fost umilită de FCSB cu scorul de 4-1.

Programul etapei a VI-a Liga I

Concordia Chiajna- Astra Giurgiu 0-3

Dunărea Călărași- Politehnica Iași 2-0

Dinamo București- FC Hermannstadt 2-1

Gaz Metan Mediaș- CFR Cluj 0-0

FC Viitorul- FCSB 1-4

luni, 27 august

ora 18:00 FC Botoșani- Sepsi Osk Sf. Gheorghe

ora 21:00 FC Voluntari- Universitatea Craiova

Clasament Liga I

1 FCSB 6 4 1 1 16-6 13

2 CFR Cluj 6 3 3 0 8-4 12

3 Astra Giurgiu 6 2 4 0 8-4 10

4 Dinamo București 6 3 1 2 11-11 10

5 Dunărea Călărași 6 2 3 1 6-5 9

6 Gaz Metan Mediaș 6 2 2 2 7-9 8

7 Sepsi 5 2 1 2 5-4 7

8 FC Hermannstadt 6 2 1 3 7-7 7

9 FC Viitorul 6 2 1 3 6-7 7

10 Concordia Chiajna 6 2 1 3 6-8 7

11 FC Botoșani 5 1 3 1 7-6 6

12 U Craiova 5 1 2 2 5-5 5

13 Poli Iași 6 1 2 3 3-11 5

14 FC Voluntari 5 0 1 4 3-11 1