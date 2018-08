Campiona României a ieșit șifonată rău din dubla cu Malmo: „Nu am văzut niciodată așa ceva!”

Pe lângă eliminarea din Champions League, pe care a suferit-o în fața suedezilor de la Malmo cu scorul general de 2-1, campioana României, CFR Cluj, a sufeirt două pierderi importante care pot cântări enorm în parcursul pe care ardelenii îl vor avea în Liga I repsectiv Europa League.

Ciprian Deac, 32 de ani, s-a accidentat în finalul primei reprize, fiind schimbat în minutul 43 de Sebastian Mailat. Atacantul Giuseppe De Luca, 26 de ani, a intrat în minutul 64 și s-a accidentat în finalul partidei.

Oficialii ardelenilor susțin că accidentările suferite de cei doi jucători sunt foarte grave.

„Din păcate, avem doi jucători accidentați, cu probleme mari. Deac are o entorsă la genunchiul stâng. Să sperăm că nu e ceva grav. Vom vedea mâine ce va fi, după ce face RMN-ul. Și De Luca are probleme. Are o entorsă la glenză. E foarte umflată și are dureri mari. Eu nu am văzut niciodată așa ceva. Sper să nu fie grav”, a declarat Iuliu Mureșan, președintele CFR Cluj după joc.

Eliminată din Champions League, CFR Cluj va continua în competiţiile europene, însă în turul al treilea preliminar al Ligi Europa, în care va evolua cu FK Sutjeska Nikšić (Muntenegru) sau cu FC Alashkert Erevan (Armenia). În tur, Alashkert s-a impus, scor 1-0, returul urmând să aibă loc joi în Armenia.

Prima manşă va a vea loc la 9 august, în deplasare, iar returul la 16 august, la Cluj-Napoca.

În Liga I, CFR Cluj va primi pe teren propriu sâmbătă de la ora 21:00 vizita formației Concordia Chiajna. Campioana este fără vixtorie în acest sezon competițional al Ligii I, având două remize din tot atâtea posibile în primele două runde, cu FC Botoșani pe teren propriu resepctiv Dunărea Călărași în deplasare.