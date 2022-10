Veste mare în showbiz! Daniela Crudu așteaptă un copil! Fosta asistentă a lui Capatos este, deja, în primul trimestru de sarcină. Se iubește cu un bărbat român de un an, chiar dacă este stabilită în Suedia. CANCAN.RO a aflat toate detaliile și vi le prezintă în exclusivitate! + reacția brunetei, tot în exclusivitate!

Cruduța va deveni mamă în următoarele șase luni! Asta susțin sursele CANCAN.RO din anturajul fostei asistente a lui Capatos, iar Daniela, contactată de reporterii publicației noastre a confirmat vestea!

A oferit și primele detalii despre iubit, iar după spusele ei, trăiește o poveste de dragoste de un an. Bărbatul este român, iar Daniela susține că este un tip discret, care o iubește.

După spusele Cruduței, sarcina este deja avansată, iar burtica este proeminentă, însă încă nu a aflat sexul bebelușului.

„Da, informația voastră e adevărată. Sunt însărcinată! De 1 an sunt cu el…e român. E un băiat liniștit… așa discret, cuminte… mă iubește, îl iubesc!

Încă nu știu ce e! Fac trei luni săptămâna viitoare. Deja se vede!”, a declarat Daniela Crudu, în exclusivitate, pentru CANCAN.RO.

S-a mutat în Suedia pentru OnlyFans

În ultima perioadă, Daniel Crudu a locuit în Suedia. Aceasta s-a mutat la sora ei, care este stabilită acolo de mai multă vreme. Surorile Crudu își câștigă existența în țările nordice fiind modele OnlyFans. Cruduța a vorbit în exclusivitate pentru CANCAN.RO despre pozele destinate adulților pe care le face cu mare plăcere: ”M-am plictisit de tv, nu mai e ce a fost, totul e pe Internet. Nu mai am chef să apar la emisiuni. Ce ar putea să mă mai provoace? Am fost la Burlăcița, la Ultimul trib, am fost cam peste tot. Nu știu dacă am ratat vreun show tv de la Antenă!”.

