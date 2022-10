Cont pe OnlyFans! Banii curg, nici nu se putea altfel: protagonista, una dintre cele mai dorite femei, s-a învârtit, mulți ani, în ”lumea bună” a Capitalei. Și printre bogătașii cu averi greu de puricat. Daniela Crudu este diva care a dat România pe Suedia și, de acolo, ”lovește” după reprofilare. Și ia bine, dar acum a schimbat placa. Pozele erotice ridicate până de curând sunt minciună! Daniela a trecut la o altă categorie: arată chiar tot! CANCAN.RO are imaginile incendiare și vi le prezintă, în exclusivitate. Neplătitorilor!

Asistentă de valoare pe la Capatos, dar și în alte rubrici mondene ale trustului, participantă la puzderie de realityshow-uri, Daniela Crudu s-a retras, la un moment dat. S-a dedicat ”trupului”. Schimbarea este uluitoare, Daniela nu mai e aia după care plângea Nilă a lui Gigi, dar și ea după el. Nuuu, Daniela e și mai piesă acum! Criticată de fani că s-a ”sculptat” grav, vedeta parca vrea să le facă în ciudă. A ”atacat” platforma destinată doar adulților. OnlyFans (Vezi AICI cât este abonamentul s-o vezi goală pe Cruduța).

Daniela Crudu a schimbat placa! E HOT total

Nu de mult timp s-a înscris domița într-o altfel de competiție, dar are un teribil succes. Practic, conturile ”explodează”. Așa, fără să-și exploateze la maximum potențialul. Poate a fost perioada cu temeri a începutului, dar s-o vezi pe Cruduța în ultimele apariții. CANCAN vă oferă posibilitatea. Fără bani, doar cu un click.

Așadar, ”fosta” multor personaje cheie din toate domeniile a arătat tot. Cuvintele par de prisos, dar are și preludiul rolul lui. Mai e puțintel până la galeria foto, unde deliciul e maxim. Daniela Crudu nu și-a luat inima-n dinți și a făcut-o, doar a prelungit momentul.

Așa, dacă mai aveți chef de citit, ca o micuță curiozitate: ”M-am plictisit de tv, nu mai e ce a fost, totul e pe Internet. Nu mai am chef să apar la emisiuni. Ce ar putea să mă mai provoace? Am fost la Burlăcița, la Ultimul trib, am fost cam peste tot. Nu știu dacă am ratat vreun show tv de la Antenă!” Declarația Danielei Crudu. Și a urmat provocarea OnlyFans!

