Bărbații suedezi nu-i fac cu „ochiul” Danielei Crudu. Plecată în țara nordică pentru o perioadă nedeterminată, la Ana, sora sa, fosta asistentă a lui Dan Capatos își pune baza tot în masculii români. După cum îi caracterizează chiar ea pe milionarii suedezi, aceștia ar fi „răcituri” și nu se compară cu magnații români „de pe Herăstrău”. CANCAN.RO vă prezintă mărturisiri necenzurate, în exclusivitate, într-un nou „episod pictat” de Cruduța.

Ieșită de ceva timp din lumina reflectoarelor, Daniela Crudu nu doar că s-a întors, dar a făcut-o în stilul propriu, cu dezvăluiri grandioase. Zilele trecute a comentat imaginile nerecomandate cardiacilor în care apare în ipostaze fierbinți pe platforma OnlyFans (Vezi AICI declarațiile), iar mai apoi a ținut să-i „avertizeze” pe bărbații intelectuali că Ion Crudu, tatăl ei, le-a pus „gând rău”. (Vezi AICI detalii)

Acum, plecată în Suedia pentru o perioadă nedefinită, Daniela Crudu a declarat, în exclusivitate pentru CANCAN.RO, că nu este prea încântată de bărbații nordici.

Îi caracterizează ca fiind neîngrijiți și a mărturisit că nu sunt genul ei. De altfel, Cruduța a recunoscut că milionarii români „de pe Herăstrău” nu vor fi detronați de bogătașii suedezi.

„Milionarii suedezi sunt mai răcituri, tot mai buni sunt milionarii români de pe Herăstrău„

Ana, sora Danielei Crudu, îi este „gazdă” în Suedia fostei asistente TV pentru o perioadă nelimitată de timp. După cum spune chiar Daniela, sora sa o ajută cu pozele și colaborează pentru a „plasa” nuduri de excepție pe platforma OnlyFans.

Totuși, ajunsă pe plaiuri nordice, Cruduța nu s-a declarat prea impresionată de bărbații suedezi, susținând că aceștia nu ar pune preț pe haine și nu s-ar îngriji. În aceeași măsură, a ținut să-i „liniștească” pe milionarii români, căci, pentru ea, magnații suedezi nu le vor lua locul.

„Sunt la sora mea, în Suedia. O să stau o perioadă pe aici, că mă ajută cu pozele, cu filmările, cu toate astea. Ea mi le face și eu i le fac ei și stau liniștită aici, nu mă stresez, nu mă judecă nimeni.

Deci ce e aici… n-au nicio treabă. Doamne ferește. Nu sunt îngrijiți așa (n.r. – bărbații din Suedia) și nu pun preț pe haine, pe chestiile astea. Nu sunt genul meu. Răcituri așa… Milionarii suedezi sunt mai răcituri, tot mai buni sunt milionarii români de pe Herăstrău”, a spus Daniela Crudu, în exclusivitate pentru CANCAN.RO.

Afirmațiile nu s-au încheiat aici, căci fosta asistentă a luat în vizor și femeile care locuiesc în Suedia, susținând că acestea sunt lipsite de stil.

Mai mult decât atât, după spusele Danielei Crudu, prezențele feminine din Suedia ar purta adidași murdari, dar și „gumari” la petreceri.

„Doamne ferește, ce nasoale sunt astea… dacă vezi. Ferească Dumnezeu. N-au niciun stil, nimic. Și adidașii murdari în picioare toate și poartă papuci din ăia gumari. Și la petreceri ele sunt cu d-ăia în picioare”, a continuat Cruduța, în stilul caracteristiv.

„N-o să mă mai schimb niciodată pentru niciun bărbat, că m-am schimbat și n-a fost bine”

Varianta renunțării la contul de pe platforma OnlyFans a fost exclusă din start de Daniela Crudu. După cum spune chiar ea, dacă ar face acest lucru, bărbații s-ar plictisi mult mai repede și nu ar mai considera-o prada după care ar putea să alerge.

Mai mult decât atât, fosta asistentă a lui Capatos susține că nu s-ar mai schimba niciodată pentru un bărbat, căci a făcut-o deja în trecut, iar asta nu a avut urmări tocmai pozitive pentru sexy-brunetă.

„Dacă mă las de OnlyFans se plictisește de mine, nu mai sunt prada aia după care aleargă. Mie îmi place de mine, n-o să mă mai schimb niciodată pentru niciun bărbat că m-am schimbat și n-a fost bine. Am învățat”, a mai continuat Cruduța.

„Când s-a ivit ocazia, poate că am profitat”

În continuare, Cruduța a dezvăluit că, de-a lungul timpului, a primit din partea bărbaților atât vacanțe scumpe, dar și alte lucruri la care a „poftit” și nu s-a pus niciodată problema refuzului.

Totuși, o casă sau o mașină nu ar fi primit niciodată, spune Cruduța, susținând că nu a avut nicicând o relație din interes, ci a pus pasiune și a iubit.

„Vacanțe scumpe, tot ce îmi doresc, nu s-a pus problema, dar o mașină, o casă… nu. Eu n-am fost așa pe interes, să știi.

Când s-a ivit ocazia, poate că am profitat, dar n-am fost pe interes. Am stat mereu din iubire și am pus pasiune și mi-a plăcut să-l iubesc.

Efectiv, n-am putut să stau cu nimeni niciodată doar strict pentru bani. Nu există. Adică eu doar pentru asta să stau… Trebuie să mai aibă și altceva, nu se poate.

N-aș putea doar pentru asta să locuiesc cu cineva”, a încheiat Daniela Crudu, în exclusivitate, pentru CANCAN.RO.

