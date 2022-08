Mihai Costea dă cărțile pe față. ”M-am despărțit de Daniela Crudu pentru că….”

Fostul atacant al Stelei a stat patru ani cu Daniela Crudu, în ciuda faptului că relația lor a fost mereu sub lupa presei, dar și a patronului echipei, Gigi Becali, care nu s-a sfiit să și critice public jucătorul, considerând că randamentul acestuia scăzuse din cauza faptului că fotbalistul trăia în casă cu o ”bombă sexy”.

Mihai Costea s-a transferat la Steaua în 2011, pentru o sumă record în fotbalul românesc: 1,4 milioane de euro. La scurt timp după ce s-a acomodat cu Bucureștiul, atacantul, ajuns acum la 34 de ani, s-a cuplat cu Daniela Crudu, care se afla în apogeul carierei de asistentă TV. În ciuda cârcotașilor, care considerau că va fi doar o iubire pasageră, cei doi au rezistat împreună aproape 4 ani. Coincidență sau nu, ușor, ușor evoluțiile celui poreclit ”Nilă” au luat-o pe o pantă descendentă, iar atacantul a ajuns, firesc, în colimatorul patronului Gigi Becali, care își vedea năruită investiția.

„Băiatul ăsta trebuie să se trezească o dată dacă vrea să nu-şi ruineze cariera! Să o lase pe fata asta în pace, am înţeles că e o devoratorare de bărbaţi! El e un sportiv tînăr care trebuie să se gîndească la viaţa şi la serviciul lui. Cît timp va sta cu ea nu va fi fotbalist, s-o lase! Mai sînt femei pe lumea asta, nu trebuie să-ţi iei femeie de la televizor! Dacă o lasă, Mihai se va pune pe picioare”, a declarat inițial Becali, după care a intensificat tirul criticilor asupra fotbalistului:

„N-am nimic împotrivă, dar de cînd e cu Cruduţa, lui Mihai îi cam tremură genunchii. Eu am un sfat pentru el: să «lovească» repede şi să se culce! O să le fac eu program de sex ca să nu aibă băiatul probleme pe teren”.

”Nu eram disperați după distracții!”

La mai bine de 10 ani distanță de atunci, invitat în cadrul podcastului TACLALE, pe canalul de youtube CANCAN, Mihai Costea a vorbit deschis despre relația cu Daniela, contrazicând teoriile patronului.

”Dacă nu era Daniela, era alta. Nu regret nimic. Nu a fost nimic adevărat. Eu aveam antrenamentele mele, ea avea cariera ei, venea acasă. Nici nu prea ieșeam în cluburi. Nu eram disperați după distracții. Aveam o viață liniștită, chiar dacă păream noi altceva. (n.r Gigi Becali) N-a fost de acord, deși i-am explicat de la început că e o relație serioasă și nu fac nimic greșit”, a explicat Costea.

Interesant este că tot Nilă a fost cel care a pus capăt relației, în momentul în care a început să se vadă în paralel cu o altă fată.

”Ea s-a transformat în fată de casă”

”Am avut o relație cu o fată din Vâlcea. Între noi era așa…devenise monotonie. Eu am avut o relație serioasă, sincer. Și ea a renunțat la multe pentru mine, și eu n-am renunțat la ea, deși poate îmi era mult mai bine, în fotbal. Deci am făcut amândoi sacrificii, era ceva serios. Ea s-a transformat în fată de casă, iar mie îmi plăcea mai mult cum era înainte. Am fost cu o fată din Vâlcea și am rămas cu ea. Nu îmi plăcea să apar. Îmi place să am o viață privată liniștită”, a povestit atacantul în podcastul la TACLALE, de pe canalul de youtube CANCAN.