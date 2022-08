Motivul pentru care Daniela Crudu a decis să se apuce de Only Fans: ”Nu mai am chef...”

Nu mai este o noutate că Daniela Crudu (33 de ani) și-a deschis cont pe platforma destinată exclusiv adulților, Only Fans. Acum s-a aflat și motivul pentru care fosta asistentă a renunțat la televiziune și a decis să creeze conținut pentru adulți.

Daniela Crudu este și a fost întotdeauna o vedetă asumată. În ultima perioadă, bruneta a câștigat bani doar din contractele de imagine, însă, acum, a decis că este vremea să se reprofileze. După ce o lungă perioadă a vieții sale a apărut în majoritatea emisiunilor de la Antena 1, și a fost și asistentă TV la emisiunea moderată de Dan Capatos.

CITEȘTE ȘI: DUPĂ DANIELA CRUDU, ŞI SORA EI ANA S-A APUCAT DE ONLY FANS! CE TARIF ARE

Cât costă să o vezi pe Daniela Crudu pe Only Fans

La scurt timp după ce a mărturisit că și-a creat cont pe platforma destinată adulților, Daniela Crudu și-a anunțat și tariful, care nu este unul tocmai mic. Pentru ca bărbații să îi vadă pozele indecente sau nu, în fiecare zi timp de o lună, vor trebui să scoată din buzunar suma de 20 de dolari.

Așadar, persoanele care vor să se converseze în privat cu Daniela Crudu, să vadă poze zilnice cu aceasta, dar și videoclipuri incendiare, trebuie să își achiziționeze un abonament lunar în valoare de 20 de dolari.

Motivul pentru care Daniela Crudu s-a apucat de Only Fans

În cel mai recent interviu acordat de către brunetă, aceasta a menționat și ce lucru a determinat-o să aleagă această cale de a-și câștiga existența. După spusele Danielei, ea s-ar fi plictisit de aparițiile de la TV și consideră că acum totul se face pe internet.

”M-am plictisit de tv, nu mai e ce a fost, totul e pe Internet. Nu mai am chef să apar la emisiuni. Ce ar putea să mă mai provoace? Am fost la Burlăcița, la Ultimul trib, am fost cam peste tot. Nu știu dacă am ratat vreun show tv de la Antenă”, a declarat Daniela Crudu, pentru Click.

VEZI ȘI: AŢI AUZIT DE „DON CRUDU CORLEONE”? PE DANIELA CRUDU O ŞTIE TOATĂ LUMEA, DAR STAI SĂ VEZI CUM ARATĂ TATĂL EI. FOTO