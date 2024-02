CANCAN.RO a avut dreptate! Care sunt, oficial, cele 9 echipe de la Asia Express

Surprize la Asia Express! Se face rocada, iar din America se ajunge, din nou, în Asia! Continentul se schimbă, în acest sezon, iar cele nouă echipe, anunțate de CANCAN.RO cu doar câteva zile în urmă, se pregătesc de cel mai dur test! Iată care sunt, oficial, echipele care vor străbate mii de kilometri!

Sunt vești noi pentru fanii emisiunii Asia Express. Acum, concurenții nu vor mai pleca pe tărâm american, așa cum a fost sezonul trecut, ci pe cel asiatic! Noul sezon va purta denumirea de Asia Express – Drumul Zeilor. Așadar, cele nouă echipe, anunțate de CANCAN.RO în urmă cu doar câteva zile, se pregătesc de cea mai intensă experiență din viața lor! Acum, veți afla lista oficială cu cele nouă echipe care vor străbate 7.000 de kilometri pe pământ asiatic. Thailanda, Malaezia și Indonezia vor fi cele trei țări pe care vor păși concurenții și echipa de la Antena 1.

De altfel, înainte de plecarea în Asia Express, concurenții au ținut să transmită câteva mesaje. Printre aceștia se numără Mihai Găinușă, care este bucuros că face parte din acest format și are încredere în Oana Paraschiv.

“Dacă fiecare om e dator să planteze un pom, să înalțe o casă și sa facă un copil, înseamnă că deja am rămas cu ceva timp liber. Așa că, în Asia Express, vreau să văd ce pomi au ei si cum arată casele lor pe dinăuntru. Să fiu totuși atent cu copiii, că mi-ajung doi. O să fie un prilej să le arăt mai tinerelor generații, că noi, cei din X, am crescut mai mult pe afară și am mâncat pe cartelă, deci suntem pregătiți de Jocurile Foamei și ale Somnului. Pe Oana mă bazez mult la interacțiunile sociale și la atenția pentru detalii, câteva dintre defectele mele. Și am un atuu major: pe Drumul Zeilor sunt însoțit de o fată de preot. Mulțumesc pentru alegere și, cum spune thailandezul: vaya con Dios!”, a spus Mihai Găinușă, conform a1.ro.