Nicolae Cristescu (65 de ani) este un milionar discret, pe care doar dragostea pentru Rapid l-a adus în atenția publică. Altfel, se concentrează pe propriile afaceri și pe familie. Universul lui se învârte, însă, în jurul unei femei, de care este nedespărțit. CANCAN.RO vă prezintă, în exclusivitate, imagini cu fostul patron al clubului giuleștean și doamna căreia i-a jurat credință veșnică. I-am întâlnit la mall, în plină acțiune! Nu ratați imaginile!

Site-ul nr. 1 din România i-a descoperit, în sfârșit, “slăbiciunea” lui Nicolae Cristescu, fostul finanțator al Rapidului. O blondă apropiată de vârstă cu el, dar care se ține bine, bine de tot! Zilele trecute, paparazzii CANCAN.RO au dat nas în nas cu milionarul la mall Băneasa. Afaceristul se afla în timpul liber pe care, logic, a ales să-l petreacă alături de femeia care îl susține necondiționat. Cei doi au ieșit la cumpărături și au vizitat mai multe magazine.

“Suntem căsătoriți de 28 de ani”

Au achiziționat mai multe produse de la Plafar. La ieșire, Nicolae Cristescu și misterioasa blondă au ieșit ținându-se de mână. Dragoste mare! Pentru a elucida misterul, reporterii CANCAN.RO au luat legătura cu milionarul. Cu această ocazie am aflat că este, deja, “adjudecat” de aproape trei decenii.

“Doamna este soția mea pe care o iubesc și o apreciez enorm. Suntem căsătoriți de 28 de ani. Îi mulțumesc lui Dumnezeu că mi-a oferit o astfel de femeie”, ne-a declarat, în primă fază, Nicolae Cristescu.

Ochelari pentru fetiță

La mall nu au fost, însă, doar pentru relaxare. Nicolae Cristescu și soția lui, Elena, nu au uitat de fetița lor. “Am fost să vedem și niște ochelari pentru ea, ne-am tot plimbat. Este sufletul nostru”, ne-a mai spus afaceristul.

Într-un final, îmbrăcați elegant și ținându-se de mână, fix “ca la 20 de ani”, Nicolae și Elena Cristescu au părăsit complexul încotro aveau treabă. De precizat că, până anul trecut, soția milionarului era brunetă, însă, de câteva luni, a ales să fie blondă, look care o prinde de minune.

Ce avere ar avea Nicolae Cristescu

Nicolae Cristescu a lovit la capitolul imagine atunci când a preluat Rapidul de la George Copos. Se zvonea, la momentul respectiv, că nu ar avea deloc “cașcaval” cu care să susțină clubul. Nu era deloc așa! Afaceristul deține două piețe în Capitală, mai multe carmangerii, două hoteluri, un restaurant, aproximativ 320 de magazine, o aripă a Spitalului Caritas, dar și o mulțime de terenuri.

Cum avea să preia Nicolae Cristescu echipa din Giulești? Chiar el făcea dezvăluirea.

“Copos a ţinut echipa peste 20 de ani, trebuie să recunosc asta, dar am fost supărat pe el, l-am jignit. Mi-am cerut scuze în cele din urmă, dar a făcut multe. Mi-a ascuns multe datorii. Eu am preluat un club care nu avea nimic, doar culorile şi numele. Am bătut în cele din urmă palma cu Copos, pentru o echipă retrogradată.

Iubirea pentru Rapid nu poate fi explicată în cuvinte. Rapid înseamnă enorm pentru noi, mai presus de orice. Iubesc Rapid pentru că m-am născut acolo. De la doi ani sunt pe toate stadioanele unde joacă Rapid. Am amintiri fantastice, imposibil de explicat”, spunea Nicolae Cristescu.