Când e periculos porumbul fiert de pe litoral. Detaliile la care trebuie să te uiți neapărat

Cu siguranță nu știai asta! Porumbul fiert este gustarea preferată a românilor atunci când se află pe litoral, însă puțini sunt cei care știu la ce riscuri se expunând o consumă. Iată care este nivelul de risc legat de consumul de porumb fiert și ce factori ar trebui luați în considerare când achiziționați acest snack!

Iată de ce ar trebui să ții cont atunci când îți cumperi porumb fiert pentru a evita surprize neplăcute!

Pe timp de vară, porumbul fiert poate fi găsit pe tarabele stradale, plaje și la festivaluri. Este o gustare ușoară și savuroasă, dar este important să te asiguri că este proaspăt și preparat corect pentru a evita eventuale probleme de sănătate.

Motivul pentru care ar trebui să te gândești de două ori înainte să-ți cumperi porumb fiert pe plajă

Este o idee bună să incluzi porumbul fiert în alimentația ta, deoarece este o sursă bogată de nutrienți esențiali! Este plin de vitamine precum C și B6, împreună cu acid folic. Mai mult, conține minerale importante precum magneziu, fosfor și mangan.

Pe lângă faptul că furnizează carbohidrați complecși, porumbul fiert vine și cu compuși vegetali benefici, cum ar fi flavonoidele și carotenoidele, care au fost asociate cu reducerea riscului de boli de inimă.

Consumul de porumb fiert pare o opțiune inofensivă, dar cât de sigur este în realitate? Potrivit specialiștilor, porumbul fiert care nu este preparat în condiții optime de igienă poate duce la toxiinfecții alimentare serioase.

„Trebuie să fim foarte atenți la modul în care se comercializează porumbul fiert. Dacă vedem că este o persoană la care igiena mâinilor lasă de dorit, nu are șervețele, nu are condiții să se spele pe mâini, dacă recipientul nu are tot ce îi trebuie, trebuie să avem rețineri.

Să preferăm să cumpărăm din piață și să îl preparăm acasă, dar dacă nu avem timp, să îl cumpărăm din locuri care sunt controlate din punct de vedere medical.

Porumbul poate duce la toxiinfecție alimentară pentru că tot ceea ce este aliment și tot ceea ce nu respectă condițiile de igienă, poate să aibă o încărcătură bacteriană care să determine toxiinfecție alimentară", a dezvăluit medicul infecționist Carmen Dorobăț.

Cum identifici semnele unei toxiinfecții alimentare

Toxiinfecția alimentară poate fi cauzată de bacterii, viruși sau toxine prezente în alimentele pe care le consumăm, inclusiv în porumbul fiert, dacă nu este preparat sau păstrat corect. Unele dintre aceste toxine sunt naturale, în timp ce altele pot apărea din cauza practicilor inadecvate de manipulare sau depozitare a alimentelor.

Este esențial să recunoașteți semnele unei intoxicații alimentare, precum:

Grețuri și vărsături

Diaree

Dureri abdominale și crampe

Febră și dureri de cap

Oboseală și slăbiciune generală

Aceste simptome pot apărea de obicei în interval de câteva ore până la câteva zile după consumul alimentului contaminat și pot varia în intensitate în funcție de tipul și gravitatea intoxicației.

În unele situații, intoxicația alimentară poate duce la complicații grave pe termen lung, cum ar fi insuficiența renală. În cazuri rare, intoxicația alimentară poate avea consecințe fatale.

