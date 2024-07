Câţi lei costă să stai 7 nopţi la mare? Calculul complet pentru fiecare zi în parte

Românii dau năvală pe litoralul de la vecini, în sezonul estival. Majoritatea preferă să plece în Bulgaria, Turcia sau Grecia, unde să se bucure de un sejur de poveste. Prețurile sunt accesibile, iar peisajul este unul de vis. Există, însă, și turiști care merg pe litoralul românesc, mai ales cei care au tichete de vacanță. Foarte mulți dintre ei rămân cu un gust amar, după câteva zile petrecute în stațiunile de la noi. De vină sunt prețurile, comparativ cu serviciile oferite. Câți lei costă să stai 7 nopți la mare? Un bărbat a făcut calculul pentru fiecare zi!

Românii scot bani frumoși din buzunar ori de câte ori merg pe litoralul nostru. Un bărbat a ținut neapărat să facă un calcul, după 7 nopți petrecute la mare. Este din Maramureș și numai drumul l-a costat o „avere”. Motorina a fost 1000 de lei, pentru că sunt 1700 de kilometri dus-întors. Turistul a calculat fiecare zi pe care a stat-o la mare și a constatat la final, că a făcut gaură în buget.

„Hai să vedem câți bani îmi trebuie să mă duc la mare în România în 2024. 8 zile, 7 nopți, 2 persoane la privat, nu la hotel, nu la all inclusive. Eu am zis așa: cazare, 200 lei pe noapte, 1400 lei pe concediu. Mâncare, 200 de lei pe zi, 1400 lei. Drumul: ținând cont că-s din Maramureș, sunt 1700 de kilometri dus întors, 1000 de lei motorină. Viciile, cum ar fi țigări sau alcool, 700 de lei am pus eu. 100 de lei pe zi.

Șezlong: ne trebuie două la 50 de lei, deci ar fi 700 de lei pe concediu să-l închiriez în fiecare zi. Divertisment, adică să te dai pe o banană, să mergi cu bărcuța, să mai faci tu una, alta, am pus 50 de lei pe zi, 350 de lei pe concediu. Ieșiri seara, pe faleză sau pe undeva, pe acolo îți mai iei o vată, nu mai știu ce îți iei. Am pus 100 de lei pe zi, 700 de lei total. Cadouri, să cumperi la prieten când vii acasă, că așa suntem noi, aducem amintiri de pe litoral. De 350 de lei zic că ne-am descurcat. Un total mi-a dat 6600 de lei pe opt zile, șapte nopți, și pe zi mi-au dat 950 de lei”, a relatat românul, pe TikTok.