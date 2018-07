Electric Castle 2018 se va dăsfășura între 18 și 22 iulie, la Castelul Banffy din Bonțida, Transilvania, primele bilete fiind deja puse în vânzare din 11 octombrie 2017. Electric Castle este singurul eveniment din România care oferă o experiență completă de festival, prin îmbinarea muzicii, tehnologiei, patrimoniului și culturii alternative. (Vezi și: Electric Castle 2014. Laura Cosoi s-a intalnit cu DOC la Castelul Bannfy. Cele mai tari imagini)

Când este Electric Castle 2018

Organizat în luna Iulie, pe incredibilul domeniu al Castelului Banffy, din Transilvania, Electric Castle dispune de cea mai mare suprafață de festival din țară, și își propune să ofere o experiență completă, prin lineup-ul eclectic, ce rupe barierele dintre muzica electronică, rock, jazz, hip-hop sau reggae, activitățile din timpul zilei și arta contemporană.

In 2017, timp de 5 zile, 174.000 de oameni au trecut portile Castelului si peste 200 de artisti au urcat pe scenele festivalului.

Electric Castle este conceput ca o experienta muzicala, iar lineup-ul foarte variat, pe alocuri extravagant, atinge o larga paleta de zone muzicale. In anii trecuti pe scenele festivalului au urcat artisti ca The Prodigy, Fatboy Slim, Paul Kalkbrenner, Skrillex, Deadmau5, alt-J, Franz Ferdinand, Bring Me The Horizon, Bastille, Moderat, Zedd, Paul van Dyk, Die Antwoord, Rudimental, Sigur Ros sau Thievery Corporation. Fiecare dintre cele 7 scene ale festivalului are personalitatea ei. Electric Castle nu se rezuma doar la Main Stage, festivalul constand si in artistii alternative de pe Hangar, muzica electronica experimentala de la Booha Mansion, vibe-urile reggae de la The Roots sau petrecerile non-stop de la scena tech-house din curtea castelului.

Artistii confirmati pana acum la editia din 2018 ii numara pe: class=”artist-inner-url black dotted” href=”/artist/bilete-damian-marley/”>Damian Marley, London Grammar, Netsky, Valentino Kahn, Quantic Live Band, JP Cooper, Wolf Alice, The Horrors, San Holo, High Contrast, Nastia, London Elektricity, Krakota, Makoto, Fakear, Elrow, Dubioza Kolektiv, Northlane, Cancer Bats, Kriss Kross Amsterdam si multi altii ce urmeaza a fi anuntati.

Dispune de cea mai mare zona de camping din Romania

Anual, 10.000 de oameni aleg sa locuiasca timp de 5 zile in campingul EC. Camping este gandit pentru a fi in sine o experienta, acesta fiind un mic orasel cu diverse optiuni de confort, dar si diverse facilitati (zone de lounge, magazine, terase cu vedere panoramica).

Activitatile sunt o parte importanta a Electric Castle. In fiecare zi sunt organizate zeci de concursuri si actiuni ce contribuie la experienta pe care trebuie sa o aiba un participant la festival (concursuri sportive, workshop-uri de productie audio-video, teatru sau showcase-uri tehnologice). Mancaciosii pot alege dintr-o gama foarte variata de tipuri de mancare. In 2018, la Electric Castle vor exista peste 30 de vendori de mancare ce vor acoperi zone de la mancare traditionala, pana la mancare asiatica, specialitati indiene, mancare raw vegan sau deserturi delicioase.

Program Electric Castle Festival 2018