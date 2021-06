Când începe Asia Express 2021. Sezonul al patrulea al emisiunii este gata de debut. FOTO

Nouă cupluri de vedete au pornit în aventura vieții lor, pe Drumul Împăraților, drum ce pornește din Turcia, trece prin Georgia și Azerbaidjan și continuă cu două destinații surpriză.

Asia Express 2021 se va difuza din toamnă, iar concurenţii vor fi nevoiţi să trăiască cu 1 euro pe zi, să-şi caute cazare şi transport şi să ajungă primii la destinaţie.

După zeci de planuri și strategii făcute acasă, vedetele au dat piept cu realitatea din Asia Express. „Ce am văzut noi acasă nu are nicio legătură cu ce se întâmplă aici”, mărturisește Shift. „Eu nu am crezut că va fi atât de greu”, spune și Adriana Trandafir.

„Nu credeam că pot fi atât de disperat”, declară Mihai Petre. Primele misiuni i-au luat deja prin surprindere, adrenalina e la cote maxime, iar cursa e în plină desfășurare.

Care sunt cel nouă perechi care se vor duela

Se anunță un sezon cu mult neprevăzut, provocări noi, situații inedite și vedete dispuse să treacă peste toate obstacolele pentru a câștiga amuleta supremă.

Connect-R și Shift, Mihai și Elwira Petre, Lidia Bluble și sora ei, Estera, Patrizia Paglieri și fiul ei, Francy, Cosmin Natanticu și soția lui Eliza, Alexandra Ungureanu alături de mama ei, Cuza și Emy de la Noaptea Târziu, Adriana Trandafir și fiica ei, Maria Speranța și Lorelei și Zarug, două nume celebre în zona digital, sunt cele nouă perechi dornice de aventură și adrenalină.

Irina Fodor va prezenta noul sezon Asia Express, alături de Oase şi actorul Marius Damian, dat fiind că frumoasa prezentatoare Gina Pistol a devenit mămică recent şi nu mai poate prezenta emisiunea.

„Când producătorii m-au întrebat dacă vreau să merg în Asia Express, recunosc, m-am uitat un pic peste umăr, să văd dacă nu cumva vorbesc cu cineva din spatele meu.

Nu mă gândeam că după “Chefi la cuţite” va urma atât de repede un alt proiect.(…) Contextul în care se desfăşoară anul acesta competiţia este unic, aşa că provocările vor fi şi ele pe măsură”, declara Irina în urmă cu ceva timp.

