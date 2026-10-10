Când s-a „rupt lanțul de iubire” pentru Marcel în relația cu Armina, de fapt. Momentul care i-a adus scandal în căsnicie

Când s-a „rupt lanțul de iubire” pentru Marcel în relația cu Armina, de fapt. Momentul care i-a adus scandal în căsnicie
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Marcel și Armina. Sursa Colaj CANCAN
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Marcel Andrei a recunoscut, la Insula Iubirii, că este terorizat de Armina și că s-a săturat de reproșurile ei. „Maluma de România” a spus că s-a răcit serios de soția lui și că neîncrederea din cuplu i-a stins, puțin câte puțin, sentimentele.

În vila băieților, Marcel și-a vărsat oful și a explicat de ce relația cu Armina s-a răcit. Concurentul a spus că nu se simte apreciat și că reproșurile repetate l-au făcut să creadă că, indiferent ce ar face, tot va fi pus la zid.

Marcel Andrei a recunoscut că e terorizat de Armina!

Marcel a povestit că Armina îl terorizează și în ziua de azi cu reproșuri pentru un telefon dat după ediția de anul trecut a emisiunii. „Maluma de România” a sunat-o atunci pe Maria Covașa, concurenta de care se îndrăgostise, ca să discute despre hate-ul primit în online. El a spus că a fost un apel nevinovat și că l-au răcit crizele de gelozie ale soției sale.

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„Eu nu-mi fac, frate, griji de aici. O să-ți mai spun: eu vreau să văd un singur lucru la mine, o chestie, și la ea… Să ne apreciem mult mai mult, că eu am avut impresia că nu sunt apreciat prea mult în relația mea. Și m-am subestimat, care eu nu am făcut nimic. Și chestia asta m-a răcit în relația mea, așa o chestie… Că mie mi se stinsese focul așa un pic.

Marcel, Armina și Maria

Marcel, Armina și Maria. Sursa Social media

Eu am încredere în ea 100%. Ea e coloană, ce trebuie, dar vreau eu să o apreciez mai mult. Ea nu mi-a greșit cu nimic, dar m-a terorizat ala, într-un fel… Am făcut o singură fază la început, când am făcut greșeala când am sunat-o să o întreb cu hate-ul pe o anumită persoană (n.r. pe Maria Covașa) și de atunci ea s-a simțit trădată.

Și de atunci mi-a reproșat, să mă bată mama, de m-a maturizat psihic. Înțelegi? Din contră, că m-a răcit în chestia asta. Pe mine, când m-a terorizat, având în vedere că eu… Și cu faza asta m-a răcit așa, când văd că nu fac nimic și taca taca pe multe alte chestii, și subestimare, și neîncredere… Care nu am dat decât un telefon, mă înțelegi? Care s-a întâmplat, ca lupul la oi. Eu, când nu am făcut nimic și trebuia să mă creadă, nu mă mai credea.

Știi ce zic? WTF. La mine nu e, că se știe, eu nu am avut GPS. Pentru un c***t de telefon care s-a nimerit atunci, dar nu a fost ceva. Persoana a fost la televiziune și a zis că nu am sunat pentru a face ceva, a fost doar… Eu sunt genul de persoană care, dacă mă dedic într-o relație și văd că nu sunt apreciat sau mă subestimează, pe mine mă răcește. Ai înțeles?”, a mărturisit Maluma în vila băieților.

Un telefon către Maria Covașa, motiv de reproșuri

Povestea ar fi pornit de la un apel către Maria Covașa, fosta iubită a lui Dani Boy. După difuzarea sezonului 8 al emisiunii, Marcel a spus că a fost luat pe sus de valul de comentarii negative și a vrut să afle de ce publicul îl judeca atât de dur. În acel context, a contactat-o pe Maria.

Numai că episodul a ajuns în atenția publicului, iar Armina s-ar fi simțit trădată. Marcel a povestit că de atunci au început reproșurile care l-au făcut să se simtă permanent suspectat. El a recunoscut că a fost o decizie neinspirată, dar că nu a existat intenția de a începe ceva cu Maria.

„A fost o chestie. Am sunat (n.r. pe Maria) să întreb ceva. Atâta tot. Dar nu să înşel în sensul ăla. Am sunat o femeie, cu care nu am fost într-o relație, după ce am fost la reality-show. Şi în perioada aia i-am sunat şi pe prietenii mei ispite pentru că eram şocat de cât hate mi-am luat.

Mi-am zis că bă, ce-am făcut, n-am dat în cap nimănui, nu am fost pus într-o postură aiurea, adică de unde vine atâta hate. Mi-au venit un milion de comentarii negative. Și atunci i-am sunat pe toţi şi cu asta am gafat-o. Şi chiar mi-a părut rău, că nu mă aşteptam ca după ea să vină şi să spună că am sunat-o. De când sunt împreună cu Armina oficial, nu am gafat-o să înşel”, a declarat Marcel.

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