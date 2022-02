Ramona Olaru vorbește despre momentul în care s-a simțit cu adevărat trădată de fostul soț. Nici nu se uscase bine cerneala pe actele de divorț, că ex-partenerul ei deja își întemeia o altă familie. Asistenta de la “Neatza” face confesiuni tulburătoare!

În 2019, Ramona Olaru semna actele de divorț. Nu se mai înțelegea cu bărbatul cu care fusese căsătorită timp de trei ani. Lucrurile nu erau deloc roz!

„Noi eram despărțiți de șase luni și…”

El părea sătul de ideea de mariaj. Părea! Căci, la scurt timp, a cerut în căsătorie o altă domnișoară!

„În ziua divorțului, mi-a zis că nu-i mai trebuie niciodată să se căsătorească sau cel puțin în următorii ani nu-i trebuie. Se duce să-și facă viața și pe urmă se căsătorește!

(VEZI ȘI: ”GĂINA” CÂNTĂ ÎN CUPLUL CAZACU – OLARU! EA E ȘEFA ȘEFELOR!)

Și au trecut o săptămână sau două până am văzut pe Instagram «Am zis DA!» de la viitoarea lui soție. Și apoi, noi eram despărțiți de șase luni și, la fel, am văzut pe Instagram «Happy 1 year together! (Un an fericit împreună – n.r.)»”, a povestit Ramona Olaru pentru catine.ro.

Alte subiecte de neratat la CANCAN NEWS

Carmen Tănase vorbește, pentru prima oară, despre „păcatul” ei cel mare. Nu e vorba de vreun viciu care să-i fi afectat parcursul în actorie, ci de o atitudine care a ținut-o, într-un fel sau altul, la distanță de fiul ei. CANCAN NEWS vă prezintă declarațiile surprinzătoare ale artistei!

(CITEȘTE AICI: DE CE SE TEME CEL MAI TARE CARMEN TĂNASE. CUNOSCUTA ACTRIȚĂ A „DESCOPERIT” DIFERENȚA ÎNTRE OM ȘI ANIMAL)

Tot CANCAN NEWS a aflat ce nu i-a reușit Adinei Halas până la 40 de ani! Fosta concurentă de la „Bravo, ai stil!” a stat de vorbă cu noi și ne-a dezvăluit una dintre fricile sale, de care n-a reușit să o scape nici măcar soțul ei!

Apăsați pe butonul PLAY pentru a vedea toate detaliile!

Cine deţine informaţii despre acest subiect este rugat să ne scrie la [email protected], să ne sune la 0741 CANCAN (226.226) sau să ne scrie direct pe WhatsApp.