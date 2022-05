Când se pot caza turiştii la hotelul de cinci stele pe care îl deţine Gigi Becali. Prețurile sunt piperate!

Gigi Becali se pregătește să deschidă hotelul de cinci stele pe care l-a cumpărat pe una dintre cele mai frumoase plaje de la malul mării. Iată când se pot caza cei interesaţi, dar şi cu ce preţuri.

Gigi Becali a investit milioane de euro în renovări pentru hotelul cumpărat de la Ioan Niculae, iar acum se pregăteşte să inaugureze Becali Hotels.

Începând cu luna iunie, turiștii se pot caza la hotelul de cinci stele de pe plaja din stațiunea Venus.

Fiica cea mare a latifundiarului, Theodora, este cea care se va ocupa de afacerea familiei. Gigi Becali a scos din buzunar 10 milioane de euro pentru a pune totul la punct, iar acum hotelul este gata să primească turişti.

Ginerele latifundiarului a declarat într-un interviu recent faptul că Becali Hotels va fi catalogat la 5 stele, iar pe viitor este posibil să ia în calcul varianta extinderii.

„Fostul hotel Inter se va deschide în iunie sub denumirea Becali Hotels și va fi catalogat la 5 stele. Am făcut puține modificări la exterior, la plajă, la șezlonguri. De la anul ne propunem să facem și schimbări la interior. Deocamdată vrem să vedem cum ne descurcăm cu acest hotel, iar pe viitor, dacă ne acomodăm cu o astfel de afacere, vom analiza și varianta extinderii pe acest segment. Nu avem încă o gândire în acest sens. S-a ivit oportunitatea de a cumpăra acest hotel de la Interagro și vrem să îl facem funcțional. Sunt clienți ai hotelului care vin aici în fiecare an. Hotelul arată foarte bine. Mare lucru nu ai ce să schimbi nici în interior, din punct de vedere al mobilierului”, a spus pentru Profit.ro, Mihai Mincu.

Miliardarul din Pipera își dorește să se retragă la o mănăstire

Gigi Becali își dorește să se retragă la o mănăstire, unde să interacționeze cu oamenii, dar fără să mai aibă parte de tentațiile cotidiene, mai ales că patronul FCSB este unul dintre cei care și-au declarat mereu public credința față de Dumnezeu.

Latifundiarul s-ar fi decis să-și construiască o adevărată fortăreață religioasă în inima munților, în localitatea Comanca, ce aparține de Băile Olănești (județul Vâlcea), situată într-un cadru de poveste. Se află între Parcul Național Buila-Vânturița- Parcul Național Cozia și localitatea Băile Olănești.

În urmă cu câteva luni, Gigi Becali a recunoscut public că și-ar dori să se călugărească la un moment dat, chiar dacă soția și fetele sale nu sunt de acord cu ideea.

”Eu asta îmi doresc, să mă retrag la o mănăstire peste vreo 10 ani. Nu știu dacă va fi posibil, pentru că fetele mele și soția nu prea sunt de acord. Dar ăsta e marele meu vis. În plus, poți să știi ce se întâmplă până atunci? Că diavolul lucrează și el și nu știi cum îți schimbă planurile… Eu zic acum așa, dar cine știe ce o să fie peste 10 ani. Aș vrea să las totul în regulă și să mă duc acolo. E un loc frumos, liniștit… Și aș vrea să stau de vorbă cu oamenii. E greu ce vreau, dar nu imposibil”, declara Gigi Becali.