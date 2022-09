Când și cum se culege via pentru a obține cel mai bun vin. Puțini știu secretul

Odată cu venirea toamnei, culesul strugurilor este unul dintre cele mai importante lucruri de făcut în perioada asta, pentru gospodari și viticultori. Totuși, cum știi când strugurele este bun de cules? Iată indiciile pe care trebuie să le iei în calcul!

Recoltarea strugurilor de vin reprezintă un lucru important pentru majoritatea viticultorilor sau gospodarilor. Pentru a te asigura că ai rezultate bune atunci când te apuci te procesul pregătirii unui vin excepțional, iată pașii pe care trebuie să-i știi.

Dacă nu știi când este momentul potrivit pentru recolta strugurilor de vin, să știi că sunt câteva indicii după care trebuie să te ghidezi atunci când vrei să te apuci de treburile gospodărești.

Bobul de strugure a atins o culoare specifică închisă, cu diferite intensități, indiferent că e vorba de strugurii albi sau cei roșii. Boabele strugurilor se desprind ușor de pe ciorchine. Pielița cu care sunt înveliți strugurii devine elastică și se subțiază. Mai mult decât atât, aceasta se desprinde ușor de pe pulpa bobului. Prin pieliță se poate observa vasele conducătoare din bobiță, la o lumină foarte bună. Semințele capătă o culoare brună.

Perioada potrivită pentru culesul strugurilor

Pe lângă aceste aspecte importante de care trebuie să ții cont, mai trebuie să știi că în mod tradițional, în România, via se culege pe data de 14 septembrie. Acest lucru ține cont, însă și de temperaturile din fiecare an. Dacă este mai cald, via poate fi culeasă mai devreme de acea dată. Totuși, unii gospodari aleg să culeagă via la începutul lui octombrie, asta pentru că unele soiuri de struguri se coc mai greu, cum ar fi strugurii roși.