Când va debuta Radu Drăgușin la Tottenham. Primele declarații de la antrenorul englezilor

Radu Drăgușin (21 de ani) a semnat cu Tottenham (Premier League, Anglia). De altfel, s-a marcat cel mai scump contract din istoria transferurilor românești. Pentru român, s-a plătit suma de 26 de milioane de euro celor de la Genoa (Serie A). Însă, când va debuta fundașul central la formația engleză? Managerul Ange Postecoglou a oferit declarații, după sosirea fotbalistului pe pământ englez. Vezi mai jos detaliile!

Radu Drăgușin, fundașul central în vârstă de 21 de ani, a ajuns, acum, la Tottenham. Fotbalistul român a acceptat oferta englezilor, iar vestea cea mare a oferit-o Fabrizio Romani, jurnalistul italian sportiv. Românul a avut de ales între Tottenham (Premier League, Anglia) și Bayern Munchen (Premier League, Germania). În cele din urmă, a acceptat oferta clubului sportiv din Londra.

Despre transferul lui Drăgușin la Tottenham a vorbit Ange Postecoglou, managerul său. Antrenorul s-a arătat impresionat de motivația pe care o are fundașul român, dar și de calitățile sportive pe care le deține. De altfel, a susținut că îl consideră pregătit pentru a merge la următorul nivel în cariera lui de sportiv.

„Știam că acea poziție era o prioritate în transferuri și că trebuia să rezolvăm problema acum, în ianuarie. Am avut ocazia să îl aducem pe Drăgușin și sunt convins că se va integra foarte bine. Fotbalistic, are niște calități grozave pentru un jucător atât de tânăr. Am avut câteva discuții și mi-a plăcut că a venit aici cu motivația potrivită, e pregătit pentru trecerea la un nivel superior”, a spus tehnicianul.