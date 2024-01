Radu Drăgușin devine, oficial, jucătorul lui Tottenham. Cine a făcut anunțul

Radu Drăgușin a acceptat oferta celor de la Tottenham! Cel care a dat de veste este Fabrizio Romano, celebrul jurnalist italian sportiv care a dezvăluit că fotbalistul român este pe cale să semneze cu echipa din Premier League. Fundașul era dorit și de Bayern Munchen, însă alegerea lui a mers către clubul din Londra. A ajuns să fie cel mai bine plătit fotbalist român din toate timpurile!

Radu Drăgușin a acceptat oferta celor de la Tottenham și urmează să semneze cu echipa din Londra. A ajuns să fie cel mai bine plătit fotbalist român, pentru că oficialii clubului din Premier League l-au vrut, în această iarnă, în schimbul sumei de 30 de milioane de euro. Englezii și-au îmbunătățit oferta, pentru că inițial au propus 25 de milioane de euro, plus alte cinci sub formă de bonusuri. Doar că, pe fir intraseră și reprezentanții de la Bayern Munchen, care și l-au dorit pe tânărul fotbalist.

Tottenham urmează să trimită și un jucător sub formă de împrumut la Genoa, pe Djed Spence, pe lângă suma de transfer pe care o va plăti pentru Radu Drăgușin.

„Radu Drăguşin, la Tottenham, here we go! S-a ajuns la un acord pentru 30 de milioane de euro, după o nouă ofertă făcută peste noapte. Spence va merge la Genoa, împrumut. Drăguşin a vrut să semneze cu Spurs şi a confirmat înţelegerea personală pe care a avut-o, în ciuda ofertei de la Bayern Munchen”, a transmis Fabrizio Romano.