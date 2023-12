Radu Drăgușin semnează contractul zilele următoare. Nu mai este niciun secret, adio clauză!

Este oficial! Radu Drăgușin urmează să semneze contractul zilele viitoare. Fotbalistul de 21 de ani se află la Genoa din luna iulie a acestui an, iar în ultimele zile au existat zvonuri conform cărora românul își pregătește plecarea. Ce se va întâmpla, de fapt, cu „tricolorul”?

Internaționalul român are contract cu echipa din primul eșalon al Italiei până la sfârșitul sezonului 2026/27. Celebrul jurnalist italian, Fabrizio Romano, a făcut anunțul legat de transferul lui Drăgușin. Se pare că fotbalistul român urmează să semneze o prelungire a contractului cu Genoa. Ziaristul sportiv a ținut să scrie într-o postare, făcută în mediul online, că: ”Va semna un contract până în iunie 2028”.

🚨🇷🇴 Radu Dragusin will sign new deal at Genoa in the coming days, director Ottolini confirms: “He’s the next one to sign new deal until June 2028”.

His salary will be improved — there’s no €30m release clause into current deal despite reports. pic.twitter.com/LF1c8ZeOe7

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) December 19, 2023