Vis îndeplinit pentru Radu Drăgușin! Colosul din Premier League a pus banii pe masa lui Genoa

Radu Drăgușin (21 de ani) este unul dintre cei mai doriți fundași de către puterile din Europa. Iar acum visul lui este pe cale să se îndeplinească. Colosul din Premier League a pus banii pe masa lui Genoa.

Unul dintre cei mai căutați jucători de la Naționala României ar putea face un pas uriaș în cariera sa. O echipă puternică din Anglia i-ar fi făcut o ofertă de nerefuzat formației din Italia, unde joacă Radu Drăgușin. Dacă cele două vor bate palma, „triolorul” lui Edi Iordănescu ar bate recordul ce îi aparține acum lui Adrian Mutu.

Cota de piață a lui Radu Drăgușin este de 10 milioane de euro, potrivit transfermarkt.com. Însă, în urma prelungirii contractului cu Genoa, echipa a ridicat ștafeta! Astfel că „prețul” pentru fotbalistul român a ajuns la 30 de milioane de euro. Iar o formație puternică din Premier League a pus deja ochii pe sportiv.

Arsenal, Tottenham sau West Ham sunt câteva echipe care, potrivit informațiilor din presă, și-au arătat interesul față de Radu Drăgușin. Însă, o altă putere europeană în lumea fotbalului ar fi pus oferta pe masa celor de la Genora. Newcastle ar fi dispusă să plătească cele 30 de milioane de euro pentru a-l avea pe „tricolorul” lui Edi Iordănescu, potrivit digisport.ro.

Momentan, formația italiană nu a dat un răspuns, însă dacă se concretizează transferul, internaționalul român ar bate recordul stabilit de Adrian Mutu în 2003, atunci când a plrcat de la Parma la Chelsea, pentru 19 milioane de euro. Mai mult, jucătorul și-ar îndeplini și visul. Acesta a mărturisit că Premiere League este campionatul unde ar vrea să joace.

Radu Drăgușin și-a făcut familia mândră după reușitele sale în fotbal. Svetlana Simion, mama internaționalului român, a vorbit în exclusivitate pentru CANCAN.RO despre perioada frumoasă pe care o trăiește fiul său, dar și despre sacrificiile pe care le-a făcut pentru a ajunge în acest punct.

„Radu traversează o perioadă minunată, cu realizări și cu rezultate. Dar toate acestea au venit pentru că și-a setat niste obiective clare și a depus toate eforturile în acest sens. Am avut șansa și norocul să-i întâlnim pe frații Manea, pe Costin și Florin.

Acesta este dragonul nostru… acesta este Radu Matei Drăgușin. Un copil care a muncit foarte mult și care a rămas cu picioarele pe pământ! Are o familie numeroasă care îl iubește din totdeauna! Cele 10 bilete pe care le primește Radu la meciuri nu sunt suficiente… la ultimul meci am fost 25… dragonul are o familie mare și inimoasă! Sunt recunoscătoare pentru tot ce se întâmplă!”, a declarat, pentru CANCAN.RO, mama lui Radu Drăgușin.