Candidatura lui Mircea Diaconu la prezidențiale, un accident: „M-am enervat în seara aia și…”

Mircea Diaconu, invitatul lui Adrian Artene în cadrul podcastului „ALTCEVA", a explicat alegerea făcută în materie de candidatură la alegerile prezidențiale. Cum a ajuns atât de popular printre alegători, aflați în rândurile de mai jos!

Din dorința ca alegătorii să fie informați cu privire la oamenii care au candidat la alegerile prezidențiale, Mircea Diaconu a cerut o conferință de presă organizată la Ateneul Român. Acolo, acesta, printr-un accident, a anunțat că poate fi luat în calcul pentru alegeri ca independent.

Podcastul poate fi urmărit integral pe canalul de YouTube "ALTCEVA cu Adrian Artene"

„Nu mă vedeam în postura aia de prizonier„

Adrian Artene: Dumneavoastră nu sunteți un politician emanat peste noapte, ci un politician provenit dintr-o generație veritabilă. Candidat la prezidențiale unde ați avut un impact fantastic, chiar ați fost extrem de popular.

Mircea Diaconu: Candidatura la prezidențiale a fost ca un accident. Eram seara, se lansau, se trâmbițau, și mi-am dat seama că era o construcție care ducea la ce a dus. Parcă era făcut un drum curat ca domnul Iohannis să mai facă un mandat. Și nu mi se părea normal și logica nu mi se părea normală și neconstituțională. Și atunci m-am enervat în seara aia și a doua zi m-am dus la Ateneul Român și am zis „Vreau și eu, dacă mă lăsați, pe treptele Ateneului, mâine, să fac o conferință de presă”. Și m-au lăsat. Am anunțat-o, a venit lumea și am zis „Vreau să candidez”. Ca independent. De ce? Ca să spun, atunci când lumea e atentă la subiectul ăsta, că e neconstituțional și este o fundătură ca președinții de partide să ajungă președinți de țară. Pentru că automat se împarte țara-n două. De aia am ieșit. Ca să spun aceste lucruri, nu ca să ies președinte. Nici nu mă vedeam în postura aia de prizonier, practic.

