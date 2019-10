Cântăreața Andreea Rodiana a murit la numai 18 ani. Mesajul cutremurător postat de părinți

Este doliu în muzica din țara noastră. Cântăreața Andreea Rodiana Fumua murit la numai 18 ani, după ce a pierdut lupta la viață în fața unei maladii necruțătoare. Vestea tragică a fost făcută publică de părinții vedetei, care au scris un mesaj cutremurător.

Cântăreața Rodiana Fumu a murit la 18 ani

Andreea Rodiana Fumu s-a stins din viaţă astăzi… ea este încă una dintre numeroasele victime ale temutului cancer osos. Anunţul trist a fost făcut de părinţii fetei pe o pagină de Facebook.

“Astazi 04.10.2019, iubita noastra fiica Andreea Rodiana Fumu,a dat ultima reprezentatie pe scena vietii!De astazi, iubita noastra, va canta pe cea mai mare scena,sus in ceruri,in fata unui auditoriu inegalabil. Asa cum bine scria ea acum cateva luni in urma, ca a facut boala «sa planga» ,a luptat in surdina ca un adevarat soldat disciplinat, executand fara tagadatoate comenzile primite, fara sa se planga, pana la ultima suflare. Iti multumim fetita noastra iubita, ca timp de 18 ani, ne-ai ales sa iti fim parinti,pana cand Tatal Ceresc, te-a chemat la El!

Dorim sa multumim din suflet echipei medicale din Viena, care a fost alaturi de ea pana la sfarsit, prietenilor din Viena, niste oameni fantastici care au fost alaturi de noi si, nu in ultimul rand familiei, prietenilor, colegilor de servici, sefilor nostri care ne-au inteles pe tot parcursul acestui drum anevoios si voua tuturor, celor care ati cunoscut-o si indragit-o!Trupul ei neinsufletit va fi repatriat marti, 8 octombrie, si va fi depus la capela cimitirului Sf.Vasile iar inmormantarea va avea loc joi.Vom reveni cu detalii.

Va multumim!”, au scris părinții regretatei artiste, Carmen și Costel Fumu, pe pagina lor de Facebook.

Mesaje în memoria Rodianei Fumu

Mesajele de condoleanțe au început să curgă atât la postarea celor doi părinți care și-au pierdut fata cea mare, dar și în privat. “Drum lin catre ingeri, copil frumos!!!! Alinare si condoleante familiei😢”, “Condoleanțe! Dumnezeu sa va dea putere sa mergeți mai departe. Va înțeleg perfect am trecut și eu prin asa ceva”, “Nimic mai dureros! Drum lin spre stele copil frumos!”, “Condoleante. Dumnezeu sa o ierte, sa se odihnească în pace!!! Mult curaj la părinții!”, “Această veste m-a întristat enorm 😔 Condoleanțe Costel și Carmen Fumu!” sunt cinci dintre comentariile lăsate de internauți la postarea părinților îndoliați.

Într-o postare făcută în prima zi a acestui an, Rodiana Fumu și-a exprimat dorința de a trăi multe clipe frumoase și experiențe care să o însoțească de-a lungul vieții. “2019, îmi suni promițător…🥳” este mesajul scris de frumoasa cântăreață când a postat selfie-ul de mai jos.

Rodiana Fumu a împlinit vârsta majoratului pe 4 mai. Regretata artistă a primit un diagnostic crunt la mijlocul anului trecut. Medicii i-au spus că are o formă rară de cancer osos: sarcom pelvin, cu metastaze pulmonare şi osoase.