Ți se sfâșie inima. Ce mesaj emoționant a publicat artista Rodiana Fumu înainte să moară

Rodiana Fumu a publicat un mesaj emoționant înainte să părăsească această lume, unde visa să își contruiască o carieră frumoasă și o familie minunată. Rudele și prietenii izbucnesc în lacrimi ori de câte ori citesc postarea făcută de tânăra cântăreață, care a fost răpusă de temutul cancer.

Ce mesaj emoționant a publicat Rodiana Fumu înainte să moară

În ultima postare care apare pe pagina de Facebook a artistei Andreea Rodiana Fumu, aceasta i-a făcut o declarație de dragoste partenerului ei de viață, Radu. Gestul ei a venit odată cu publicarea unei fotografii în care apar împreună lângă p fântănă arteziană din Viena, orașul în care cântăreața a primit o nouă șansă la viață. Poza de album cu cei doi a fost însoțită de un mesaj emoționant scris în limba engleză: “All over the world with you, my love! ❤️”, care se traduce: “Peste tot, în lume, împreună cu tine, iubirea mea! ❤️”.

Imaginea cu Rodiana Fumu a fost urcată pe contul ei oficial de Facebook pe 22 septembrie, la ora 20:39. Acum… la postarea la care până ieri a primit multe like-uri și comentarii frumoase, apropiații lasă mesaje sfâșietoare în memoria sa. Cântăreața a împlinit vârsta majoratului pe 4 mai. Din nefericire, ea a primit un diagnostic crunt la mijlocul anului trecut. Medicii i-au spus că are o formă rară de cancer osos: sarcom pelvin, cu metastaze pulmonare şi osoase.