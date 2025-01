Cântăreața din România care stă numai prin spitale, din decembrie 2024: „Au urmat zile în șir de mers pentru pansamente”

Ultima perioadă a fost una extrem de grea și plină de încercări pentru una dintre cântărețele din România. Întreaga familie a acesteia s-a confruntat cu tot felul de probleme de sănătate, iar artista este aproape la capătul puterilor. Protejata lui Vali Vijeli este urmărită de ghinion, iar într-o ultimă încercare de a scăpa de ghinion a chemat preotul să îi sfințească locuința. Ce a pățit aceasta?

Artista Ana Cristina Cîrstea l-a impresionat pe Vali Vijeli cu povestea ei de viață. Aceasta a fost părăsită de tată și a dus o viață extrem de grea, fapt ce l-a impresionat pe celebrul manelist, care s-a hotărât să o ajute. Însă, acum, Ana Cristina Cîrstea a dat de noi probleme. Prin ce calvar a trecut în ultimele luni?

Cântăreața care stă numai prin spitale

Șirul ghinioane a început pentru Ana Maria Cîrstea în luna decembrie a anului trecut, atunci când unul dintre copiii săi s-a îmbolnăvit de gripă de tip B și a trecut prin episoade crunte de febră, care îi provocau halucinații micuțului.

„Ultima lună pentru noi a fost foarte grea! Când ești tu bolnav, e greu, însă atunci când suferă copilul tău, este de un infinit de ori mai greu. În decembrie, fix înainte de sărbători, unul dintre băiețeii mei a făcut febră foarte mare, halucinații, nu îi puteam scădea febra sub nicio formă. El are și o predispoziție la astm și a făcut de multe ori forme urâte de bronșite. Am fost la medicul lui, un profesor doctor care ne-a salvat de multe ori. Am descoperit că are gripă de tip B, celălalt băiețel nu a luat, l-am izolat. Au durat câteva zile până l-am pus cât de cât pe picioare”, a declarat Ana Maria Cîrstea, potrivit spynews.ro.

Însă, problemele nu s-au oprit aici pentru Ana Maria Cîrstea, care în scurt timp a ajuns ea la spital. Artista a fost supusă unei intervenții chirurgicale, în urma unui accident casnic.

„În acest timp, cel mic a vărsat în pat, eu m-am grăbit să schimb lenjeria și mi-am dat unghia peste cap. M-a durut foarte tare, am sângerat, dar nu am mai băgat de seamă, fiind copilul în situația aceea. Noaptea m-am infectat la unghie, am mers la spital a doua zi, m-au anesteziat și mi-au scos unghia. Au urmat zile în șir de mers la spital pentru pansamente, copilul acasă cu gripă, cu pneumonie… Când am crezut că totul este ok și ne-am întors la școală, în prima zi, l-am atenționat pe băiețel să nu alerge, să nu transpiră, fiind sensibil, însă el a jucat fotbal. Eu l-am certat puțin și nu mi-a mai spus că îl doare piciorul”, a mai declarat cântăreața.

Ghinioanele se țin lanț de Ana Maria Cîrstea

Iar dacă toate astea nu erau suficiente, băiețelul Anei Maria Cîrstea și-a fracturat piciorul. Dar ghinionul nu se oprește aici, iar la scurt timp toată familia s-a confruntat cu probleme de sănătate. Toți membrii se luptă cu enterocolita.

Ei bine, după acest șir de ghinioane care pare că nu se mai termină, Ana Maria Cîrstea a luat atitudine și a chemat preotul să îi sfințească locuința, sperând că astfel va scăpa de probleme.

„Ajunși acasă, în timp ce eu îi pregăteam masa, am auzit un țipăt din casă. Cel mic a spus că îl doare rău piciorul, am mers la spital, iar medicul i-a pus piciorul în gips. Am înțeles ulterior că această gripă de tip B poate veni la pachet cu miozită infecțioasă, mă gândesc că cel mic a rămas cu o întindere musculară și de acolo a reușit să își fractureze piciorul. El face fotbal și nu am avut niciodată probleme, iar acum nu a fost nimic grav. Acum suntem cu piciorul în gips, urmează controlul și, de parcă nu era de ajuns, ne-am îmbolnăvit cu toții: amândoi băieței, eu și soțul, de enterocolită. Am chemat ieri preotul, ne-a sfințit casa și ne-a spus să nu ne facem griji, Dumnezeu ne-a ferit de ceva mai rău”, a mai spus Ana Maria Cîrstea.

