Cântăreața se visează star internațional după concertul viral! Publicul “fantomă” de la Calafat nu a descurajat-o pe adevărata Kristine

CANCAN.RO pune într-o lumină edificatoare viralul finalului de an! Concertul cu public „fantomă” din 10 decembrie, de la Calafat, a avut-o protagonistă pe interpreta Kristine. Tânăra a fost confundată în mediul public cu Olga Cristina Popa, fosta solistă a aceluiași proiect muzical. Prin urmare, Kristine a cântat piesele ce îi aparțineau Olgăi, însă cele două nu sunt, evident, una și aceeași persoană. Confuzia a contrariat-o, ba chiar a iritat-o pe artista care a „încins” atmosfera în rândul puținilor oameni strânși în piața publică din Calafat.

Dincolo de nume și titulaturi, Kristine a vorbit despre evenimentul care pentru privitori a fost amuzant, stânjenitor sau perfect în regulă, în funcție de propria percepție. Blonda susține că publicul a fost cât se poate de prezent și pune totul pe seama ploii. Intemperiile i-au determinat pe spectatori să se ascundă departe de scena pe care tânăra își susținea concertul.

Ar fi fost, după spusele Kristinei, în jur de 100 de persoane la reprezentațiile dinaintea ei. Mai mult, cei rămași ar fi fost chiar activi și s-ar fi distrat alături de cântăreața care îi îndemna frenetic să ridice mâinile.

Confundată de presă cu altă solistă, „abandonată” de public, Kristine nu s-a descurajat: „E o reclamă foarte mare pentru mine!”

CANCAN EXCLUSIV: Cum e să fii viralul sfârșitului de an?

Kristine: Pentru mine e foarte bine, mă simt foarte bine, e o reclamă foarte mare pentru mine, nu m-a supărat cu nimic. Sunt foarte fericită chiar.

CANCAN EXCLUSIV: Ți-au trimis prietenii, l-ai găsit tu, cine te-a filmat, ai aflat cine te-a filmat?

Kristine: Chiar de la managerul meu am aflat, nu am aflat singură. Mă întorsesem de la Calafat, m-am trezit și dintr-odată toată lumea a început să îmi spună «ia uite!». După m-a sunat domnul meu manager și am aflat totul.

CANCAN EXCLUSIV: Ce s-a întâmplat acolo, ce a fost de fapt?

Kristine: Veneam de la un alt concert de la Băilești și pe drum dădea puțin să plouă. Când am ajuns acolo, înaintea mea au cântat și alți soliști, a cântat Etnic, a cântat și de acolo trupa Calafatului. Am urcat pe scenă, iar la un moment dat, pe parcursul programului meu, a început să plouă. Unii oameni au plecat, unii s-au adăpostit, pe filmare în stânga mea, erau niște oameni sub un cort, erau niște băieți cu care vorbeam să ridice mâinile, să aplaude cu mine.

Mai aveam și în dreapta pe filmare, erau niște fete cu care am comunicat foarte bine, știți cum sunt fetele, se distrează mai mult. Au ridicat mâinile cu mine, au strigat chiar mai tare decât băiteții, chiar dacă erau în minoritate. Aveam și mai în spate niște persoane cu care am vorbit, se vede clar și pe filmare.



CANCAN EXCLUSIV: Dar în total, câți oameni au fost înainte să urci tu pe scenă?

Kristine: Cred că erau vreo 100, 100 și…

Kristine se visează star internațional după evenimentul de la Calafat: „ Un artist adevărat cântă și la 10 persoane!”



CANCAN EXCLUSIV: Cu multă empatie te întreb ce a fost în sufletul tău?!

Kristine: Nimic, m-am simțit la fel și dacă erau în fața mea. Mă duceam în stânga, vorbeam cu oamenii din stângă. După în dreapta, după în stânga, stăteam și pe mijloc, adică încercam să fiu acolo cu ei, chiar dacă nu erau neapărat în fața mea.

CANCAN EXCLUSIV: Tu nu ai avut niciun moment gândul de a coborî de pe scenă?

Kristine: Nu, niciun moment. Un artist adevărat cântă și la 10 persoane, dar și la o mulțime mult mai mare.

CANCAN EXCLUSIV: Te-a descurajat vreun moment toată treaba asta?

Kristine: Nu, sunt foarte OK!

CANCAN EXCLUSIV: Țelul tău care e, adică unde te vezi în patru sau cinci ani?

Kristine: Având chiar hituri internaționale.

Kristine nu este Olga Cristina Popa: „Am văzut că s-au făcut confuzii cu cealaltă solistă din proiect, dar totul se află!”

CANCAN EXCLUSIV: Citind comentariile, cum a fost pentru tine?

Kristine: Pe mine nu m-au descurajat comentariile, unele chiar mi s-au părut amuzante, cel mai frumos am văzut că o grămadă de persoane au zis că mi-am făcut treaba, că sunt OK pe scenă, că m-am comportat ca o artistă. Au mai fost și comentarii în care lumea zicea că fac playback, cred că au ascultat fără sunet, se aude foarte clar pe filmare că ziceam «Calafat», că vorbeam cu oamenii, nu putea să fie playback. Mai ales eu cânt numai pe negativ, am avut un control foarte bun pe scenă, adică un control perfect pentru live. Și am mai văzut comentarii în care lumea zicea că eram puțin drogată, nu am acest obicei, nu e de mine.

CANCAN EXCLUSIV: A fost publicitate pozitivă pentru tine, a fost bine?

Kristine: Da, cu siguranță! După acest tam-tam au venit chiar mai mulți și m-au cerut la anumite spectacole, adică a fost o creștere.

CANCAN EXCLUSIV: Părinții tăi ce au zis despre asta?

Kristine: Lor le-a plăcut, nu i-a deranjat nici pe ei cu nimic. Chiar mi-au arătat o grămadă de știri, au fost mult mai interesați decât mine despre ce vorbește lumea. Dar nu i-a deranjat nici pe ei, nici pe mine.

CANCAN EXCLUSIV: Dar nu te-a deranjat faptul că ai fost confundată cu altă solistă?

Kristine: Da, am văzut că s-au făcut confuzii cu cealaltă solistă din proiect, dar totul se află.



