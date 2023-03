Cântărețul care s-a iubit cu Ana Morodan, vedeta prinsă beată și drogată la volan. Trei ani au fost împreună

Numele Anei Morodan se află de câteva zile pe primele pagini ale ziarelor. „Contesa digitală” are probleme serioase cu legea, după ce a fost prinsă de polițiști conducând sub influența substanțelor interzise, s-a ales cu trei dosare penale. Deși este o figură cunoscută în mediul online, blondina a încercat să își țină viața sentimentală departe de ochii curioșilor. Cu toate acestea, în cadrul unui interviu a vorbit despre una dintre cele mai importante relații pe care le-a avut.

Ana Morodan și-a obișnuit fanii cu aparițiile sale nonconformiste, dar și cu dezvăluirile care au creat de multe ori controverse. Cu toate acestea atunci când a venit vorba despre viața ei personală a încercat să țină unele detalii ascunse. Nu s-a afișat public la brațul niciunui bărbat în ultimii ani, deși s-a scris despre relațiile pe care le-a avut.

În ceea ce privește o căsătorie, blondina a declarat că se iubește pe ea, foarte mult, din acest motiv nu se gândește să facă acest pas în viitorul apropiat.

Cu ce cântăreț celebru s-a iubit Ana Morodan

Deși a declarat de foarte multe ori că nu își dorește să ajungă în fața altarului, Ana Morodan mărturisește că simte nevoia să fie iubită și apreciată. În cadrul unei emisiuni TV, acum ceva timp, „Contesa Digitală” a vorbit despre una dintre relațiile sale care a durat aproape 3 ani.

Ana Morodan a dezvăluit atunci la ProTV că s-a iubit cu Killa Fonic, unul dintre cei mai apreciați artiști de la noi din țară.

„Să nu uitați că am avut o relație cu Killa Fonic. De 3 ani de zile, dacă nu am zis-o, fix acum mi-a venit. Băiatul ăla mă cunoaște foarte bine, știe că nu aș fi zis niciodată chestia asta. Să te gândești tu de ce am vrut să se știe fix acum.”, a spus, în direct la TV, Contesa Digitală.

Mai mult decât atât, se pare că artistul ar fi avut planuri mari cu artista, și-ar fi dorit chiar să o ia de soție.

„Nu o să mă căsătoresc niciodată. Nu cred în asta. Nu am chef să mă mărit. Dacă divorțează Harry de Meghan să mă anunți, o să mă mărit.”, a conchis Ana Morodan.