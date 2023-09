Capsula timpului! Mesajul de la 1939 descoperit printre ruinele unei școli din Bistrița: „Transmitem acelora care vor ruina aceste ziduri”

Cum arăta România în urmă cu 84 de ani? Ei bine, răspunsul a fost găsit în pereții unei școli din Bistrița. Aici s-a găsit o sticlă ce conține un mesaj scris în anul 1939. Descoperirea a fost făcută de un localnic, iar mesajul din sticlă este unul surpinzător. În doar câteva rânduri se conturează lumea de la 1939, iar cei care au scris mesajul au fost siguri că acesta o să fie găsit și va avea un impact important. Ce scrie pe hârtia din sticlă?

Mesajul ascuns în sticlă a fost găsit printre ruinele școlii din Lușca, un cartier al orașului Năsăud. Mergând printre zidurile dărăpănate, un localnic a dat peste o sticlă suspectă. Deși inițial nu i-a acordat importanță, mai apoi a observată că înăuntrul sticlei se află o bucată de hârtie. Ulterior, s-a dovedit că sticla era o capsulă a timpului, în care oamenii din 1939 au pus un mesaj pentru generațiile viitoare.

(CITEȘTE ȘI: POVESTEA CAPSULEI TIMPULUI DE LA MAMAIA. CE MESAJE ȘI OBIECTE S-AU ÎNTORS LA O IEȘEANCĂ DUPĂ 41 DE ANI)

Mesajul din zidurile școlii

Acum, școala din Lușca este o ruină, însă în anul 1939 era ca nouă, iar cei care au ridicat-o au vrut ca și strămoșii lor să afle asta. După ce unitatea de învățământ a fost construită, preotul, învățătorul și notarul locului au decis să lase un mesaj pentru generațiile viitoare și pentru cei care vor dărâma zidurile școlii pentru a le face mai mari.

Așadar, în sticla ce a fost găsită printre ruinele școlii se afla un document semnat pe data de 9 mai 1939 de către oficialitățile comunei Lușca. Acesta consemnează cine sunt ctitorii școlii din Lușca și creionează viața localnicilor de la acea vreme, ilustrând vremurile grele de la începutul celui De-al Doilea Război Mondial. De asemenea, în mesajul din sticlă se mai spune că la vremea respectivă în Lușca existau 600 de localnici, ce își trăiau viața în 120 de gospodării.

„Pentru cetitori,

S-au făcut aceste litere pentru cetitori, cu ocazia edificării Școalei primare din comuna Lușca, jud. Năsăud, în anul 1939, luna Mai. Școala s-a făcut sub conducerea domnului învățător Pop Anton, de 28 de ani, născut în comuna Romuli, jud. Năsăud, și domiciliat ca învățătoriu în comuna Lușca. În acest an a funcționat ca preot onor. Ioan Vălean, ca primar Ioan Pop, care și-au dat tot concursul pentru edificarea școalei.

Primăvara acestui an a fost săcetoasă și tulbure din cauza frământărilor externe ocupând Germania, sub conducerea lui Hitler, Ceho-Slovacia și vrând să ocupe și parte din Polonia. România este cuprinsă în prezent între hotarele de la Nistru pân la Tisa și din Hotin până la Marea Neagră sub domnia regelui Carol al II-lea și prim-ministru Armand Călinescu.

Transmitem acelora care vor ruina aceste ziduri ca să le facă mai mari urările noastre de bine și să păstreze numele nostru care, cu muncă grea, a ridicat aceste ziduri într-o comună cu 120 de fumuri și 600 de suflete.

Pentru cei ce vor urma, Lușca la 9 mai 1939.

Semnat, Pop Anton – învățător, Ioan Vălean – preot, indescifrabil – notar”, este mesajul găsit în sticlă.

(VEZI ȘI: O FEMEIE A SCRIS UN MESAJ PECARE L-A BĂGAT ÎNTR-O STICLĂ ARUNCATĂ ULTERIOR ÎN MARE, CÂND AVEA 8 ANI. 25 DE ANI MAI TÂRZIU EA A PRIMIT RĂSPUNSUL SCRISORII)