Care au fost ultimele amintiri ale Savetei Bogdan cu Petrică Mâțu Stoian și Benone Sinulescu: ”Era un star al României”

În cadrul unui interviu, Saveta Bogdan a făcut o serie de mărturisiri legate de viața personală, dar și despre relația de prietenie pe care a avut-o cu interpretul Petrică Mâțu Stoian, dar și cu artistul Benone Sinulescu. Care au fost ultimele amintiri ale acesteia cu artistul de muzică populară?

Saveta Bogdan și Petrică Mâțu Stoian au fost colegi de scenă și au colaborat la mai multe emisiuni, de-a lungul timpului. Interpreta și solistul de muzică populară rădeau și glumeau împreună, ori de câte ori aveau ocazia. În cadrul unu interviu pentru Ciao.ro, Saveta Bogdan a mărturisit care a fost ultima amintire dragă cu Petrică Mâțu Stoian.

”Eu pe Mîțu mi-l amintesc de la emisiuni, am colaborat la multe emsiuni. Era un băiat foarte vesel. Spunea glume, bancuri, râdeam, glumeam, „Băi, Saveto, bă, toată ziua numai pe televizoare! “Mă, dacă mă cheamă oamenii, ce să fac!”, asta îmi spunea Mîțu mie. Am aflat că s-a dus, mi-a părut foarte rău după el. Am aflat că s-a dus singur, s-a urcat în mășină și s-a dus singur, așa, se căuta, că avea ceva probleme. Dar uite că a ajuns acolo, trebuia să își facă ceva analize. Să i le vadă un doctor, dacă e competent, să poate să facă oxigenul hiperbaric. Trebuia să se caute, nu să se ducă așa. Mie îmi pare foarte rău! A fost unul dintre cei mai mari soliști ai noștri. Era un star al României, toată lumea era înnebunită după Petrică Mîțu Stoian. Erau disperați, avea și cântece, era iubit de oameni. Am făcut noi o emisiune împreună, Rocada Vedetelor. Ne-au îmbrăcat în niște saci d-ăia grași și s-a îmbrăcat și el, de sumo, și am amintiri foarte frumoase”, a spus Saveta Bogdan pentru Ciao.ro.

Saveta Bogdan a vorbit și despre Benone Sinulescu: ”Era un om extraordinar”

Cât despre Benone Sinulescu, Saveta Bogdan își amintește că ultima oară când s-au văzut a fost în urmă cu aproape trei ani, în Maramureș, unde au filmat la o seară de Revelion.

”Râdea, glumea, spunea bancuri, ne-am văzut acum 2 ani jumătate- aproape 3 în Maramureș. Am filmat la o seară de Revelion. Și atâtea bancuri spunea… Glume de-ale noastre. Era un om extraordinar, un mare cântăreț și aborda toate stilurile muzicale. Romanță, folclor, muzică de petrecere, tango. Îmi cerea lumea unde mă duceam să cânt „Radu mamii, Radule”, așa cum îmi cerea și de la Ileana Sărăroiu, „Târgoviștea”, șlagărele lor, nu am să uit cât o-i trăi, la orice spectacol!”, a mai mărturisit artista.

Sursă foto: capturi video Youtube