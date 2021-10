De ce Saveta Bogdan este speriată de întoarcerea în România! Artista este în SUA la fiica sa

De mai mult timp, Saveta Bogdan se află în Statele Unite ale Americii la fiica sa. Spre sfârșitul lunii, cântăreața se pregătește să se întoarcă în România, însă, așa cum mărturisește și ea, este îngrijorată.

În cadrul unui interviu pentru Antena Stars, Saveta Bogdan a vorbit despre îngrijorarea sa referitoare la circulația virusului, dar și despre întoarcerea în România. Chiar dacă aceasta își dorește să se întoarcă din SUA, de la fiica sa, în țară, este îngrijorată, mai ales că va avea un drum lung.

„Eu am vaccinul făcut, însă duc grija, dar am înțeles că și dacă ai făcut vaccinul poți să iei acest virus. O să mă întorc acasă la sfârșitul lunii, dar sunt foarte speriată pentru că drumul este de 12 ore”, a spus Saveta Bogdan la Antena Stars. Chiar dacă fiica sa o roagă să mai stea în America, artista mărturisește că trebuie să se întoarcă în țară: ”Am pierdut evenimente, am pierdut spectacole, am pierdut foarte multe. Aveam două nunți luate, aveam și spectacole, aveam și festivaluri, aveam de toate, dar dacă n-am putut din cauza la virusul ăsta, mi-a fost frică. (…) Fata mea îmi spune mereu mamă ai unde sta, ai unde dormi, ai spectacol, stai aici toată iarna și te întorci la primăvară”.

Saveta Bogdan a primit o distincție în SUA

Cântăreața Saveta Bogdan a mers în Statele Unite ale Americii la fiica sa pentru o perioadă de câteva luni în timpul pandemiei, iar interpreta de muzică populară a susținut un spectacol pentru turiștii din America, acolo unde s-a făcut rapid remarcată. Apoi, a fost sunată pentru a i se cere acordul pentru a-i trece numele pe bulevardul celebrităților. În urma acestei vești pe care a primit-o, Saveta Bogdan a făcut dezvăluiri în cadrul unei emisiuni de la Antena Stars.

„Sunt foarte fericita, foarte mulțumită. Oamenii ne iubesc. Am fost aseară la un spectacol și a fost foarte frumos. Sunt foarte mulți turiști. Este un bulevard al celebrităților unde îmi va fi pus numele. M-au văzut la spectacol și au zis ca sunt un nume mare în România și au decis sa pună numele Aleea Celebrităților. E mare lucru, nu oricine poate fi acolo”, a mărturisit interpreta de muzică populară.

Sursă foto: arhivă Cancan