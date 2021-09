Saveta Bogdan a primit o distincție pe care mulți și-ar dori-o! ”E mare lucru, nu oricine poate fi acolo”

Saveta Bogdan a vorbit în cadrul unei emisiuni de televiziune despre distincția pe care a primit-o în Statele Unite ale Americii pentru talentul său. Artista s-a făcut remarcată rapid și a fost contactată de persoane importante din SUA pentru a-i cere aprobarea în legătură cu numele său, car va fi pus pe bulevardul celebrităților. Ce a spus Saveta Bogdan despre această distincție?

Cântăreața Saveta Bogdan a mers în Statele Unite ale Americii la fiica sa pentru o perioadă de câteva luni în timpul pandemiei, iar interpreta de muzică populară a susținut un spectacol pentru turiștii din America, acolo unde s-a făcut rapid remarcată. Apoi, a fost sunată pentru a i se cere acordul pentru a-i trece numele pe bulevardul celebrităților. În urma acestei vești pe care a primit-o, Saveta Bogdan a făcut dezvăluiri în cadrul unei emisiuni de la Antena Stars.

„Sunt foarte fericita, foarte mulțumită. Oamenii ne iubesc. Am fost aseară la un spectacol și a fost foarte frumos. Sunt foarte mulți turiști. Este un bulevard al celebrităților unde îmi va fi pus numele. M-au văzut la spectacol și au zis ca sunt un nume mare în România și au decis sa pună numele Aleea Celebrităților. E mare lucru, nu oricine poate fi acolo”, a mărturisit interpreta de muzică populară.

De asemenea, Saveta Bogdan a vorbit și despre momentul în care se va întoarce în țară, chiar dacă fiica ei încearcă să o convingă să se mute în SUA.

„Eu tot încerc s-o conving să rămână la noi, are camera ei. O iubim foarte mult. Mama este o persoană minunată, ne ajută foarte mult și este totdeauna alături de noi. Ne-am bucurat atât de mult când a ajuns. În fiecare clipă pe care o petrecea în vamă mi-era atât de frică că nu o s-o lase să treacă”, a spus fiica artistei.

Saveta Bogdan a trăit experiențe paranormale după moartea fratelui

Cântăreața Saveta Bogdan a mărturisit că a trăit experiențe paranormale după ce fratele său a murit.

”Când m-am dus la el, la spital, l-am văzut ultima dată. Am simțit ceva noaptea, că l-am visat. Și am zis că trebuie să mă duc la el la spital. Și i-am zis, frate-miu, ce e cu tine? Era speriat. Nu mai era omul ala pe care-l știam eu, vesel. Și imi zice, ce să fac sora-mea, vreau să te rog să fii veselă.

Am plâns, am plâns. Eu mi-am cerut iertare de la el. M-a rugat să-i aduc un preot să-l împărtășesc. Dar să vedeți ce semn am avut cu el. Doamne, Doamne ce grele sunt despărțirile, nu se poate ce grele sunt despărțirile. Când a murit, în sâmbăta aia, Mihaela era la spital. Eu am spus, nu știu dacă rezist să-l văd, să nu fac un șoc, toată noaptea nu am dormit, așteptam să mă anunțe. La ora 9:27, cineva s-a văitat la mine în camera, în dormitorul meu. Ah, ah.

Doamne, dar cine e? Ce se întâmplă? Când ma uit, n-am văzut pe nimeni, mi s-a părut că-i aud vocea lui. M-am ridicat, m-am dus la bucătărie, am deschis geamul, ce crezi, a venit un abur, un abur așa în formă de trandafir. N-am să uit cat oi trăi, a venit spre mine și a intrat în casă. Și am zis, ăsta e frate-miu. Imediat, în două minute, a sunat nepoată-mea și mi-a zis: a murit tata”, a dezvăluit artista.

Sursă foto: Capturi video Youtube