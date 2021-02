Saveta Bogdan are un iubit secret de 20 de ani. Motivul pentru care nu îi dezvăluie identitatea

Deși apare des în emisiuni televizate, Saveta Bogdan și-a ținut viața personală cât mai departe de ochii curioșilor. De curând, artista de muzică populară a dezvăluit și de ce a ales să procedeze așa. Cântăreața se iubește de două decenii cu un bărbat divorțat care are doi copii.

Saveta Bogdan nu vrea să spună cine este bărbatul cu care trăiește în concubinaj pentru că, potrivit artistei, nu vrea să îi încurce „socotelile” profesionale. Bărbatul este avocat și, pentru a nu-l afecta în vreun fel la locul de muncă, nu vrea să îi facă publică identitatea.

Iubitul Savetei Bogdan are doi copii

Cântăreața a mărturisit că partenerul său de viață este tatăl a doi copii și că în ciuda faptului că formează un cuplu de mai bine de două decenii, nu au vrut să treacă la pasul următor, pentru că le este foarte bine așa.

”Am pe cineva să mă încălzească, dar nu în fiecare zi. Mai răruț că este mai drăguț. Astăzi a plecat în Ungaria, că are un proces. Când este în țară ne vedem destul de des, dar nu stăm împreună. De Ziua Îndrăgostiților am cântat seara, am avut program și a fost foarte bine. A venit domnul avocat și mi-a adus flori și o bluză roșie cu paiete. I-am luat și eu lui o bluză, dar faptul că a venit și că am pe cineva mă face să mă simt bine. Pe el nu-l interesează popularitatea. Nu vreau să-i spun numele. Are și el problemele lui la serviciu și nu vrea să i se știe numele. El are doi copii, este divorțat și suntem împreună de 20 de ani. Prima dată am spus 10 ani, că nu am vrut să dau din casă. Nu ne-am căsătorit, avem doar așa, o relație”, a spus Saveta Bogdan la Antena Stars.

