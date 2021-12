Ce boală secretă are Saveta Bogdan: ”Am simțit o amețeală...”

În uma unui control medical, Saveta Bogdan a avut de-a face cu o situație mai puțin plăcută. Medicii au lăsat-o cu ”ochii în soare”.

Saveta Bogdan a vorbit despre problemele de sănătate cu care se confruntă de ceva timp. Artista a fost nevoită să meargă la medic pentru un control, însă ce a urma, a depășit cu mult imaginația ei. Saveta Bogdan a mărturisit că a plecat dezamăgită deoarece se aștepta la un rezultat explicit din partea medicilor:

”Am fost la doctor să fac un control, că am simțit așa o amețeală, un fâsâit în ureche și am vrut să-mi fac un doppler, dar doamna nu a fost extraordinar de explicită, a fost drăguță în felul ei, dar nu a stat să-mi explice mai departe și m-a trimis la medicul de familie. Ea mi-a dat rezultatul, mi l-a pus în mână, și atât. Mi-a pus poza, mi-a făcut mai multe poze și mi le-a pus în brațe să mă duc la medicul de familie.

Și eu n-am avut timp să mă duc la medicul de familie, mă simt bine acum, nu mai am pocniturile, cred că a fost o chestiune de tensiune. Dar mă gândesc că s-au repetat, că dacă v-ați dus la doctor, nu a fost doar o dată. Poate să zic că o dată și în America, dar nu a fost ceva grav, doar că mă așteptam să-mi explice, să stea de vorbă cu mine, să mă facă să înțeleg, să-mi spună exact’‘, a declarat Saveta Bogdan la Antena Stars.

Saveta Bogdan a trăit experiențe paranormale după moartea fratelui

Chiar dacă acum este bine din punct de vedere emoțional, Saveta Bogdan a vorbit în cadrul unei emisiuni de televiziune despre momentele cumplite prin care a trecut atunci când și-a pierdut fratele. Artista a trăit experiențe paranormale după ce fratele său a murit:

”Când m-am dus la el, la spital, l-am văzut ultima dată. Am simțit ceva noaptea, că l-am visat. Și am zis că trebuie să mă duc la el la spital. Și i-am zis, frate-miu, ce e cu tine? Era speriat. Nu mai era omul ala pe care-l știam eu, vesel. Și imi zice, ce să fac sora-mea, vreau să te rog să fii veselă.

Am plâns, am plâns. Eu mi-am cerut iertare de la el. M-a rugat să-i aduc un preot să-l împărtășesc. Dar să vedeți ce semn am avut cu el. Doamne, Doamne ce grele sunt despărțirile, nu se poate ce grele sunt despărțirile. Când a murit, în sâmbăta aia, Mihaela era la spital. Eu am spus, nu știu dacă rezist să-l văd, să nu fac un șoc, toată noaptea nu am dormit, așteptam să mă anunțe. La ora 9:27, cineva s-a văitat la mine în camera, în dormitorul meu. Ah, ah.

Doamne, dar cine e? Ce se întâmplă? Când ma uit, n-am văzut pe nimeni, mi s-a părut că-i aud vocea lui. M-am ridicat, m-am dus la bucătărie, am deschis geamul, ce crezi, a venit un abur, un abur așa în formă de trandafir. N-am să uit cat oi trăi, a venit spre mine și a intrat în casă. Și am zis, ăsta e frate-miu. Imediat, în două minute, a sunat nepoată-mea și mi-a zis: a murit tata”, a dezvăluit artista.

Sursa foto: Arhiva CANCAN